Phường An Khê tổ chức lớp truyền dạy nghệ thuật trống trận Tây Sơn

Lớp học có sự tham gia của 16 học viên đến từ Trung tâm Văn hóa, thể thao phường và các câu lạc bộ võ thuật trên địa bàn, với sự truyền dạy của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thuận.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thuận biểu diễn nghệ thuật trống trận Tây Sơn. Ảnh: Thế Huynh

Tại lớp học, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thuận đã chia sẻ những kinh nghiệm trong hành trình gìn giữ và truyền dạy nghệ thuật trống trận Tây Sơn. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân, các học viên đã học tập, thực hành những kỹ thuật biểu diễn trống trận.

Thông qua lớp học, phường An Khê hướng đến gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với truyền thống lịch sử dân tộc; đồng thời bồi đắp niềm tự hào và tạo điều kiện để nghệ thuật trống trận Tây Sơn được trao truyền, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.