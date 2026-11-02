Phường An Khê tập huấn công tác Nội chính Đảng, nghiệp vụ tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở

Đông đảo đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh là báo cáo viên tại hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy phường, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang phường; cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; công chức phụ trách tiếp công dân, thành viên Tổ công tác Nội chính Đảng cùng trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải ở các tổ dân phố trên địa bàn.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh báo cáo các nội dung tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh cập nhật những nội dung mới về công tác Nội chính Đảng; dành nhiều thời gian phân tích, dẫn chứng các loại mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ở cơ sở.

Gắn với các tình huống thực tiễn, báo cáo viên trao đổi về kỹ năng nắm bắt, hòa giải mâu thuẫn; cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận và được giải đáp những ý kiến, thắc mắc liên quan.

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, công chức, cấp ủy các tổ chức đảng, lực lượng làm công tác Mặt trận, hòa giải và thực hiện công tác Nội chính Đảng ở cơ sở.