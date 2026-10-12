Phường an khê ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số

Phường An Khê khởi động ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số.

Điểm nhấn của Ngày hội là ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số gồm: số hóa di tích văn hóa, lịch sử trên nền tảng thực tế ảo VR360; Bản đồ số tổ dân phố; phần mềm hẹn giờ giao dịch kết hợp chatbot AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Các mô hình góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, phát huy giá trị văn hóa địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công.

Tại ngày hội, các gian hàng công nghệ, dịch vụ công và Đề án 06 hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận chữ ký số và nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng. Các hoạt động trải nghiệm STEM, cuộc thi vẽ tranh "Thế giới số của em" và hội thi "Đấu trường số" góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho học sinh, đoàn viên, thanh niên và phát huy vai trò của 43 Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách số, Viettel Đà Nẵng hỗ trợ gói sử dụng Internet miễn phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và các tiện ích số.

Thông qua các mô hình công nghệ và hoạt động trải nghiệm thiết thực, phường An Khê từng bước đưa chuyển đổi số đi vào đời sống, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ và chất lượng cuộc sống làm mục tiêu, góp phần xây dựng địa phương hiện đại, văn minh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.