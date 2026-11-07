Phường An Khê phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Lãnh đạo phường An Khê cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, địa phương đã tổ chức 10 chuỗi hoạt động xuyên suốt, tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân và nhiệm vụ quản lý tại địa phương. Trong đó, có các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các bộ luật đã ban hành; tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; phối hợp xác minh điều kiện thi hành án dân sự ở 43 tổ dân phố…

Lãnh đạo phường An Khê trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao tại Cuộc thi trực tuyến.

Dịp này, báo cáo viên Nguyễn Thị Thu Huyền Sở Tư pháp cũng đã dành nhiều thời gian nói chuyện, tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16 đến các đại biểu.

Báo cáo viên Sở Tư pháp tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND phường An Khê cũng đã trao thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân đạt kết quả cao tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật thực hiện dân chủ cơ sở, thu hút 73 cơ quan, đơn vị, tổ dân phố với gần 1.500 lượt người tham gia.

PHƯƠNG KIẾM