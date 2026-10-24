Phường An Khê phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Đại diện UBND phường An Khê phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên phổ biến Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Hội nghị cũng cập nhật các quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; các khu vực cấm bay, hạn chế bay và hành vi bị nghiêm cấm.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đồng thời, đại biểu được cung cấp kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và triển khai một số nội dung phối hợp xác minh điều kiện thi hành án dân sự đến tổ trưởng 43 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Dịp này, UBND phường An Khê phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”, diễn ra từ 8 giờ ngày 24/10 đến 24 giờ ngày 31/10/2026.

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn phường, trừ các trường hợp thuộc diện loại trừ theo thể lệ.

Báo cáo viên trao đổi kiến thức pháp luật với đại biểu của phường An Khê. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, tập trung vào các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Ban tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đưa các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở vào thực tiễn đời sống.