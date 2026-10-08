Phường An Khê phấn đấu giải ngân đầu tư công đến cuối năm 2026 đạt 95% trở lên

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Theo báo cáo của Đảng ủy phường An Khê, trong quý III, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng bộ việc sắp xếp tổ chức đảng gắn với sắp xếp tổ dân phố, kiện toàn cấp ủy, bảo đảm ổn định tổ chức và hoạt động sau sắp xếp.

Đảng bộ phường kết nạp 109 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0, tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách đạt hơn 459,8 tỷ đồng, bằng 77,6% chỉ tiêu thành phố giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,9 tỷ đồng, bằng 78,21% kế hoạch. Phường tập trung nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo nguồn, phát triển đảng viên; triển khai số hóa hồ sơ đảng viên và các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2026.

Địa phương phấn đấu đến cuối năm thu ngân sách vượt dự toán từ 10% trở lên, giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95%; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án; triển khai đề án cải tạo, nâng cấp, mở rộng kiệt hẻm; rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri; chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự...

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch thực hiện đề án xây dựng chi bộ tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.