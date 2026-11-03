Phường An Khê nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ sinh hoạt chi bộ mẫu

Buổi sinh hoạt chi bộ mẫu được tổ chức với sự tham dự của đông đảo đại diện cấp ủy cơ sở của phường An Khê. Ảnh: T.CÔNG

Tại hội nghị, Chi bộ tổ dân phố Hòa Bình 2 tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 dưới sự chủ trì của Bí thư Chi bộ. Chi bộ tổ dân phố Hòa Bình 2 có 46 đảng viên, gồm 43 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị.

Buổi sinh hoạt thực hiện các nội dung thông tin tình hình thời sự; phổ biến, quán triệt các văn bản mới của cấp trên; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 10, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2026 và các nội dung khác theo quy định mới về sinh hoạt chi bộ. Chi bộ phân công chi ủy viên theo dõi diễn biến, dự kiến chấm điểm chất lượng buổi sinh hoạt theo quy định.

Buổi sinh hoạt chi bộ mẫu giúp cán bộ cơ sở học hỏi, vận dụng phù hợp thực tiễn từng chi bộ. Ảnh: T.CÔNG

Thông qua trực tiếp theo dõi một buổi sinh hoạt cụ thể, các cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ có điều kiện đối chiếu yêu cầu, quy định với cách thức triển khai trong thực tế, từ chuẩn bị nội dung, điều hành đến tổ chức thảo luận. Đây cũng là dịp để cán bộ cơ sở học hỏi kinh nghiệm, vận dụng phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ.

Sau phần sinh hoạt mẫu, hội nghị trao đổi, thảo luận dưới sự điều hành của lãnh đạo Đảng ủy phường An Khê, tập trung vào quy trình và kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ...