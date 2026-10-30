Phường An Khê hướng dẫn bầu tổ trưởng và kiện toàn tổ phó tổ dân phố

Hội nghị hướng dẫn tổ chức bầu tổ trưởng và kiện toàn tổ phó tổ dân phố trên địa bàn phường An Khê. Ảnh: V.T

Hội nghị quán triệt những nội dung trọng tâm của kế hoạch tổ chức bầu cử tổ trưởng và kiện toàn tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Qua đó lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, uy tín, trách nhiệm và khả năng vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ tại địa bàn dân cư; ổn định bộ máy quản lý ở cơ sở.

Phường yêu cầu công tác bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định. Nhiều ý kiến, vướng mắc được trao đổi trực tiếp tại hội nghị nhằm bảo đảm quá trình triển khai được thống nhất, đồng bộ.

Phường An Khê hiện có 43 tổ dân phố, dự kiến từ ngày 9/11 sẽ bắt đầu tổ chức bầu cử tại từng tổ dân phố theo lịch cụ thể của UBND phường. Phường phấn đấu hoàn thành việc bầu, công nhận tổ trưởng, kiện toàn tổ phó tại 43 tổ dân phố trước ngày 25/11/2026.