Phường An Khê hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2026

Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy phường An Khê với đại diện 43 tổ dân phố. Ảnh: TÂM ĐAN

Thông tin được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường chia sẻ tại hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy với đại diện 43 tổ dân phố trên địa bàn phường mới đây.

Bên cạnh công tác phát triển đảng, Đảng ủy phường lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả khả quan. Trong đó, thu ngân sách hơn 438,1 tỷ đồng (đạt 73,93% chỉ tiêu); giải ngân vốn đầu tư công hơn 87,1 tỷ đồng (đạt 71,11%).

Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được đẩy mạnh với việc hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0, tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử và văn bản phát hành điện tử trên hệ điều hành tác nghiệp đạt 100%.

Phường hoàn thành công tác sắp xếp, kiện toàn 226 tổ dân phố thành 43 tổ dân phố; thành lập Trạm Y tế và sắp xếp 12 trường công lập thành 6 trường công lập thuộc UBND phường.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường phát huy tốt vai trò tập hợp Nhân dân, kiện toàn bộ máy tại 43 tổ dân phố, vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt 1,488 tỷ đồng và hỗ trợ an sinh xã hội hơn 800 triệu đồng.