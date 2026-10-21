Phường An Khê giải quyết hơn 1.400 kiến nghị của nhân dân

Lãnh đạo phường An Khê thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương tại hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Tham dự có đại diện các phòng, ban, bí thư chi bộ, tổ trưởng 43 tổ dân phố và đông đảo người dân trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng năm 2026, phường An Khê tiếp nhận 1.474 ý kiến kiến nghị qua nhiều kênh: tiếp xúc cử tri HĐND (69 ý kiến), đối thoại với cán bộ tổ dân phố (342 ý kiến) và qua Tổng đài 1022 (806 ý kiến).

Trong đó, với phản ánh qua Tổng đài 1022, phường đã giải quyết 783 ý kiến, còn 23 ý kiến đang xử lý. Qua công tác tiếp công dân, phường tiếp nhận 131 đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức 126 lượt tiếp công dân thường xuyên và đột xuất; đã giải quyết 125 đơn.

Chính quyền phường luôn ưu tiên các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như cải tạo kiệt hẻm, thoát nước, điện chiếu sáng và vệ sinh môi trường.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2026, phường triển khai 41 dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, hạ tầng đô thị; dự kiến hoàn thành trong quý 1/2027. Đối với hạ tầng dân sinh, phường sửa chữa 41 đan cống, thay 215 bóng đèn, đầu tư chiếu sáng 12 tuyến kiệt và nạo vét cống thoát nước đạt hơn 50% dự toán.

Người dân phản ánh ý kiến tại hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Trong công tác vệ sinh môi trường, lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt 7 trường hợp vi phạm (vứt rác, đổ xà bần trái phép) với số tiền 30 triệu đồng; đồng thời lắp camera tại các điểm nóng.

Về an ninh trật tự, Công an phường tổ chức 354 ca tuần tra, xử phạt 245 trường hợp vi phạm an toàn giao thông với số tiền gần 190 triệu đồng. Địa bàn xảy ra 33 vụ vi phạm trật tự xã hội (tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2025), lực lượng công an khám phá 32 vụ, đạt tỷ lệ 96%.

Tại hội nghị, nhân dân tiếp tục phản ánh vấn đề dân sinh, hạ tầng, môi trường, thuế sử dụng đất... Hầu hết các ý kiến của nhân dân được lãnh đạo phường trả lời, giải trình tại chỗ.

Riêng những vướng mắc hạ tầng kéo dài do hạn chế nguồn lực, lãnh đạo phường cam kết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý công khai, đúng quy định pháp luật.