Phường An Khê đưa pháp luật đến gần người dân

Có 7 cặp đôi của phường An Khê nhận giấy chứng nhận kết hôn trong ngày thứ Bảy. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại chương trình, UBND phường An Khê trao giấy chứng nhận kết hôn “Hạnh phúc ngày thứ Bảy” cho 7 cặp đôi đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Việc trao giấy chứng nhận kết hôn nhằm tôn vinh giá trị hôn nhân, thể hiện sự quan tâm của địa phương theo phương châm “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

Đồng thời, hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Hôn nhân và gia đình, cũng như trách nhiệm của vợ chồng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Tư vấn thủ tục hộ tịch cho người dân phường An Khê. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dịp này, UBND phường An Khê phối hợp Công an phường và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Đà Nẵng tổ chức chương trình tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí. Người dân được hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực như: chính sách người có công, cấp căn cước, đăng ký cư trú, đăng ký hộ tịch...

Thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp, người dân được giải đáp các vấn đề chưa rõ, hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ, trình tự và cách thức thực hiện thủ tục.

Chương trình giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật thuận lợi hơn, hạn chế sai sót khi thực hiện giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ của chính quyền cơ sở và xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư.