Phường An Khê bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 84 quần chúng ưu tú

Báo cáo viên Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng truyền đạt các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng của phường An Khê. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong thời gian 6 ngày, các học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản về: Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường An Khê nhấn mạnh, việc được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi quần chúng ưu tú.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy phường trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên.

Đồng thời, đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập nghiêm túc, chủ động nghiên cứu để khi hoàn thành khóa học, rèn luyện và sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.