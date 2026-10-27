Phường An Khê bồi dưỡng lý luận chính trị cho 82 đảng viên mới

Báo cáo viên tại lớp học. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong 5 ngày, các đảng viên mới được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề trọng tâm bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận về đường lối đổi mới, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Bên cạnh đó, chương trình tiếp tục truyền đạt các chuyên đề về đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Các đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Sau khi hoàn thành 10 chuyên đề, ban tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên đủ điều kiện.