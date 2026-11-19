Lãnh đạo phường An Hải (bìa phải) vinh danh tập thể được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: NGỌC HÀ

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ngành giáo dục phường An Hải từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, bảo đảm các hoạt động giáo dục diễn ra liên tục, thông suốt, tạo những dấu ấn tích cực trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, học sinh của phường đạt 102 giải thưởng; 38 học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Toàn ngành có 394 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 766 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có 321 sáng kiến được công nhận cấp phường…

Năm học 2026 - 2027, phường có 15 trường học, gồm 9 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 3 trường THCS. Trước yêu cầu mới, địa phương tiếp tục tập trung ổn định mạng lưới trường lớp, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục, quan tâm phát triển đội ngũ, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ...

Dịp này, phường An Hải ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tri ân các thế hệ nhà giáo tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

* Năm học qua, ngành giáo dục xã Phú Ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục các cấp tiếp tục được duy trì; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; 99,6% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh Đặng Văn Đào (bên trái) trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho đại diện Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ở cấp THCS, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 100%; toàn bộ 295 học sinh lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp đều đạt yêu cầu.

Học sinh trên địa bàn đoạt giải tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức; giành Huy chương Đồng và giải Khuyến khích tại Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia. Ngoài ra, học sinh đạt 19 giải học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố và 8 giải tại Hội thi Tin học trẻ thành phố.

Toàn xã có 1 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 1 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 4 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp thành phố.

Bên cạnh đó, 181 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 67 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 7 trường (trước khi sắp xếp) đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 4 tập thể và 12 cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen...

Dịp này, UBND xã Phú Ninh tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.