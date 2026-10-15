Phường An Hải trao tặng 212 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn

Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh trao tặng thẻ BHYT cho học sinh Trường Tiểu học Ngô Gia Tự.

Theo đó, lãnh đạo UBND phường và Hội Doanh nghiệp phường An Hải đã trực tiếp đến các trường học, trao tặng 76 thẻ BHYT cho học sinh tại hai phân hiệu của Trường Tiểu học Ngô Gia Tự và 40 thẻ BHYT cho học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

Các em học sinh được hỗ trợ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không thuộc diện hộ nghèo. Mỗi thẻ BHYT có thời hạn sử dụng 12 tháng. Tổng kinh phí trao tặng thẻ tại 2 trường hơn 158 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh phát biểu tại buổi trao thẻ BHYT cho học sinh. Ảnh: PHÚ THIÊN

Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh cho biết, thông qua Giải Pickleball “Đồng hành đến trường” năm 2026, địa phương phối hợp Hội Doanh nghiệp phường vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ 212 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn, với tổng kinh phí gần 290 triệu đồng.

Các đại biểu tặng Thẻ BHYT cho học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

Theo ông Phan Tấn Bửu, Chủ tịch hội Doanh nghiệp phường An Hải, cộng đồng doanh nghiệp địa phương luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có việc đồng hành với chính quyền địa phương chăm sóc trẻ em, thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng.

Việc trao tặng thẻ BHYT góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe cho gia đình; đồng thời khích lệ tinh thần để học sinh tiếp tục học tập và rèn luyện.