Phường An Hải trao Huy hiệu Đảng cho 96 đảng viên đợt 7/11

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đợt này, Đảng bộ phường An Hải có 96 đảng viên đủ tiêu chuẩn trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 29 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 22 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường An Hải Phùng Phú Phong (thứ 4, bên phải sang) trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường An Hải Phùng Phú Phong bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, thể hiện lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, đồng thời là tấm gương để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.

Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.