Phường An Hải trao 1 tấn gạo cho hộ khó khăn

Trao tặng 1 tấn gạo ST25 cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường An Hải.

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải, Công ty Cổ phần VN Food trao tặng 1 tấn gạo ST25 nhằm hỗ trợ các hộ còn khó khăn trên địa bàn. Toàn bộ số gạo được trao cho 100 hộ, mỗi hộ nhận 10kg.

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải cùng đại diện doanh nghiệp tài trợ trực tiếp trao gạo đến các hộ dân. Đây là hoạt động thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

100 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường An Hải được nhận gạo hỗ trợ, mỗi hộ 10kg.

Ông Đặng Đình Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải cho biết, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp thêm nguồn lực để Mặt trận phường chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế và các gia đình còn khó khăn.

Chương trình trao tặng gạo tại phường An Hải nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện trao 6 tấn gạo ST25 cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do lãnh đạo và tập thể Công ty Cổ phần VN Food thực hiện.