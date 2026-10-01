Phường An Hải tiếp tục đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Quang cảnh Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường An Hải tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bước đầu đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh; việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, Sổ tay đảng viên điện tử, mã QR tài liệu họp từng bước đi vào nền nếp.

Đến nay, phường đã hoàn thành 7/13 nhiệm vụ, 6 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai bảo đảm tiến độ. Tỷ lệ văn bản điện tử toàn trình của toàn Đảng bộ phường đạt 94%; riêng giai đoạn từ tháng 6-2026 đến nay đạt 100%.

Hạ tầng và dữ liệu số tiếp tục được đầu tư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và nhu cầu của người dân. Phường đã lắp đặt wifi miễn phí tại 37 Nhà sinh hoạt cộng đồng, đồng thời tích hợp 42 bộ dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý lên Cổng dữ liệu thành phố.

Từ ngày 1/1 đến 17/9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 15.260 hồ sơ qua hệ thống một cửa điện tử thành phố và các bộ, ngành. Trong đó, đã giải quyết 15.239 hồ sơ, với 15.226 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 99,92%. Đáng chú ý, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Sau 2 tháng triển khai mô hình “Văn phòng số dùng chung cho khu dân cư”, phường đã hướng dẫn, hỗ trợ hơn 120 lượt công dân thực hiện thủ tục, dịch vụ trên môi trường số; trọng tâm là nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cài đặt và sử dụng các ứng dụng VNeID, Danang Smart City, eTax Mobile cùng một số dịch vụ công thuộc lĩnh vực Bộ Công an.

Mô hình “Chợ không dùng tiền mặt” tiếp tục được duy trì hiệu quả tại 4/4 chợ do phường quản lý. Địa phương đã phối hợp với các ngân hàng, đơn vị viễn thông cấp mã QR thanh toán cho 100% tiểu thương.

Tính đến tháng 9/2026, tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại phường An Hải đạt hơn 2,432 tỷ đồng.

Phường An Hải huy động và sử dụng hơn 2,43 tỷ đồng cho các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 9 tháng năm 2026.

Trong quý IV/2026, phường An Hải tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và Quyết định số 204-QĐ/TW. Trọng tâm là tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo 57 theo chủ trương, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và số hóa dữ liệu, hồ sơ quản lý; đồng thời đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức và tài liệu lưu trữ.

Song song đó, phường tiếp tục đẩy mạnh xử lý công việc trên môi trường số, duy trì tỷ lệ văn bản điện tử toàn trình, khai thác hiệu quả chữ ký số, hệ thống điều hành tác nghiệp, Sổ tay đảng viên điện tử, mã QR tài liệu họp và các nền tảng số dùng chung. Địa phương cũng tiếp tục nhân rộng mô hình “Phòng họp không giấy”, số hóa tài liệu các cuộc họp, kỳ họp và từng bước ứng dụng công nghệ để quản lý, theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri.