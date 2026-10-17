Phường An Hải thành lập chi bộ Chung cư An Trung

Lãnh đạo phường An Hải trao quyết định thành lập Chi bộ Chung cư An Trung. Ảnh: LÊ UYÊN

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường An Hải, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phường công bố và trao quyết định thành lập Chi bộ Chung cư An Trung, cùng quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Đình Nam chúc mừng chi bộ mới thành lập; đồng thời đề nghị tập thể chi bộ cùng các đồng chí được chỉ định giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt và bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Đình Nam cũng đề nghị chi bộ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan, bám sát thực tiễn địa bàn để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, tăng cường sự gắn kết giữa đảng viên với nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ tại cơ sở.

Chi bộ Chung cư An Trung trực thuộc Đảng ủy phường An Hải, được thành lập trên cơ sở Tổ dân phố Chung cư An Trung với 7 đảng viên. Việc thành lập chi bộ nhằm kiện toàn tổ chức đảng tại địa bàn dân cư, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đảng viên và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Đây cũng là bước cụ thể hóa việc sắp xếp, tổ chức lại các chi bộ tổ dân phố theo chủ trương, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, bảo đảm tổ chức đảng phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng địa bàn dân cư ổn định, đoàn kết, phát triển.