Phường An Hải thành lập 37 tổ hòa giải ở cơ sở

Trao quyết định công nhận các tổ hòa giải ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, đồng thời được hướng dẫn việc cung cấp thông tin để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công và nhóm dễ bị tổn thương.

Thông qua tập huấn, đội ngũ hòa giải viên được củng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động và giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh trong đời sống.

Với vai trò gần dân, sát cơ sở, các hòa giải viên được khuyến khích chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó góp phần hạn chế tranh chấp, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và củng cố khối đoàn kết tại khu dân cư.

Dịp này, UBND phường An Hải công bố quyết định công nhận 37 tổ hòa giải với tổng số 186 hòa giải viên, góp phần kiện toàn lực lượng, nâng cao hiệu quả giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Cũng tại hội nghị, phường An Hải phát động toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, hòa giải viên và nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia do Bộ Tư pháp tổ chức; cùng các cuộc thi trực tuyến năm 2026 gồm “Tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân” và “Tìm hiểu pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội” do Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức.