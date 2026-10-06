Phường An Hải tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Cán bộ Trạm Y tế phường An Hải tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết đến người dân. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Tính đến hết ngày 4/10, phường An Hải có 198 ca sốt xuất huyết, 19 ổ dịch nhỏ. Tính riêng trong tuần qua, địa bàn phường ghi nhận 5 ổ dịch với 17 ca mắc sốt xuất huyết.

Để phòng, chống dịch hiệu quả, ngăn chặn lây lan các ổ dịch lớn, tại Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 17/9/2026, UBND phường An Hải giao Trạm Y tế phường phối hợp các lực lượng, khu dân cư chủ động kiểm soát, không để dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue bùng phát trên diện rộng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thực hiện loại bỏ các ổ chứa lăng quăng, giảm mạnh véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh lây truyền qua muỗi. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống dịch, thay đổi hành vi vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

Thực hiện chỉ đạo của UBND phường, Trạm Y tế phường An Hải bố trí cán bộ, viên chức phối hợp cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trong nhân dân về việc tích cực tổng dọn vệ sinh môi trường, xử lý các vật dụng là nơi trú ẩn, sinh sôi lăng quăng, bọ gậy.

Thông qua các buổi ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, cán bộ, viên chức Trạm Y tế phường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân loại bỏ các dụng cụ, vật chứa nước đọng, diệt lăng quăng/bọ gậy.

Phường An Hải vận động người dân xử lý ao tù, nước đọng phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Bên cạnh đó, thông qua các kênh, nhóm cộng đồng, ngành y tế địa phương nắm bắt tình hình, phát hiện các ca bệnh, rà soát, kiểm tra và xử lý các ổ dịch nhỏ, khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh ở các khu dân cư.

Thực hiện công tác điều tra dịch tễ, phun thuốc diệt muỗi tại các ổ dịch, khu dân cư có nguy cơ phát sinh dịch bệnh và khu vực trường học để ngăn chặn sự sinh sôi của muỗi truyền bệnh.

UBND phường An Hải cho biết, ngành y tế phường tiếp tục phối hợp với các ban công tác Mặt trận, tổ dân phố tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không chủ quan với dịch sốt xuất huyết.

Đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế, các quy định, thông báo từ chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh. Địa phương phấn đấu đảm bảo 100% điểm nguy cơ về dịch sốt xuất huyết được giám sát, xử lý theo đúng quy định.