Phường An Hải phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026

Ban vận động tiếp nhận nguồn lực, trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng và tặng hoa tri ân các đơn vị. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Đình Hưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải cho biết thời gian qua, địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng đặc biệt khó khăn.

Tiêu biểu là các hoạt động tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho các gia đình thiếu thốn; xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cũng như hỗ trợ khám, chữa bệnh…

Bên cạnh nguồn lực từ Nhà nước, địa phương còn nhận được sự đóng góp tích cực từ cộng đồng cùng các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm.

Lãnh đạo phường An Hải tặng quà cho hộ nghèo tại chương trình. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Với tinh thần “Đoàn kết - Nhân ái - Trách nhiệm - Sẻ chia - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo phường An Hải kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, cơ sở tôn giáo cùng toàn thể Nhân dân chung tay đóng góp nguồn lực chăm lo cho người nghèo trên địa bàn.

“Mọi sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và Nhân dân sẽ được tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ đúng các quy định hiện hành”, ông Đặng Đình Hưởng khẳng định.

Từ nguồn lực vận động được, phường An Hải sẽ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa ít nhất 2 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế, chi phí khám chữa bệnh cho người mắc bệnh hiểm nghèo; trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; đồng thời phấn đấu 100% hộ nghèo (43/43 hộ) trên địa bàn đều nhận được sự đồng hành, giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo, công chức phường trực tiếp ủng hộ tại chương trình. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Ngay sau phát động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đại biểu tham dự chương trình đã trực tiếp quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của địa phương.

Đặc biệt, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn đã đăng ký và trao bảng tượng trưng ủng hộ ngay tại chương trình. Tổng kinh phí vận động được đạt hơn 403 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, Ban vận động Quỹ của phường trao tặng 20 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.