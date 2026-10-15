Phường An Hải nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VĂN HÙNG - VĂN TƯỜNG

9 tháng đầu năm 2026, phường An Hải tổ chức 11 đợt tổng dọn vệ sinh môi trường bằng cơ giới, tập trung xử lý ô nhiễm ở các tuyến đường, lô đất trống, với 510 tấn rác các loại được thu gom, xử lý.

Qua kiểm tra, địa phương cũng xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường 20 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp liên quan đến việc xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Phường đẩy mạnh hoạt động thu gom rác thải tại nguồn. Các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động và thu gom tổng cộng 9.260kg giấy, 8.890kg nhựa, 6.890kg kim loại, 32kg pin thải.

Người dân phường An Hải ra quân dọn vệ sinh vỉa hè. Ảnh: VĂN HÙNG - VĂN TƯỜNG

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, nêu cách làm hiệu quả, những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường; đề xuất các giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, giám sát của Mặt trận, hội, đoàn thể và khả năng tự quản của các tổ dân phố.

UBND phường đồng hành, phối hợp, tạo điều kiện và thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước; duy trì, nhân rộng những sáng kiến, mô hình hiệu quả từ cơ sở, góp phần giải quyết tốt hơn những vấn đề môi trường; giữ gìn cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.