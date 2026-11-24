Tiết mục hát múa “Tinh thần An Hải” (sáng tác Hoàng Công Thanh) thể hiện tình yêu quê hương, niềm tin, khát vọng và tinh thần đoàn kết của người dân An Hải. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chương trình do đạo diễn Trung Dũng dàn dựng, chỉ đạo nghệ thuật, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu với nhiều tiết mục như “Bình minh trên đại dương”, “Tinh thần An Hải”, múa “Huyền thoại Chăm Pa”, trình diễn thời trang các dân tộc Việt Nam, hô hát Bài chòi và “An Hải - Hồn xưa và hơi thở mới”.

Các tiết mục tái hiện bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú, từ âm hưởng dân gian miền Trung, văn hóa Chăm đến tiếng cồng chiêng Tây Nguyên và điệu xòe vùng Tây Bắc.

Điểm nhấn của đêm diễn là đại cảnh văn hóa dân gian ba miền với tiết mục “Cồng chiêng gọi mùa” và vòng đại xòe, tạo sức lan tỏa về tinh thần gắn kết cộng đồng.

Tiết mục múa “Huyền thoại Chăm Pa” với những vũ điệu uyển chuyển, huyền bí thu hút người xem. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thông qua chương trình, UBND phường An Hải hướng đến tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá bản sắc địa phương và thành phố Đà Nẵng; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Hoạt động còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa truyền thống, xây dựng phường An Hải ngày càng năng động, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.