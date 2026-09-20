Phường An Hải khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Đỗ Thị Ngăn. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Bà Đỗ Thị Ngăn thường xuyên đau ốm, các con có công việc không ổn định. Căn nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Qua khảo sát, gia đình bà Đỗ Thị Ngăn được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của phường để xây mới nhà. Cùng với nguồn tiết kiệm của gia đình, căn nhà dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo ông Đặng Đình Hưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải, năm 2026, qua rà soát, toàn phường có 8 trường hợp được xét duyệt hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 340 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo.

Các hộ gia đình được xét, trao hỗ trợ phần lớn có người thường xuyên đau ốm, công việc không ổn định, trong đó có một trường hợp là con của cựu thanh niên xung phong.

Quá trình xây dựng, sửa chữa nhà có sự giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhằm đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, gồm nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng để đảm bảo sự an toàn, chất lượng của công trình.

Hoạt động hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Vì người nghèo góp phần thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2026 - 2030 tại địa phương.