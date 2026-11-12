Phường An Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại các cuộc thi

Bí thư UBND phường An Hải Phùng Phú Phong (bên phải) trao bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho tập thể UBND phường. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Đại hội thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 9/2026, gồm 25 môn và phân môn thể thao.

Phường An Hải với vai trò là cụm trưởng Cụm thi đua số 1 (gồm các phường: An Hải, Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và đặc khu Hoàng Sa) đã phối hợp với các địa phương thuộc Cụm thi đua huy động lực lượng, tổ chức tập luyện khối diễu hành 41 người, tham gia tổng duyệt và diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh (bên phải) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: THÀNH TRUNG

Về các môn thi đấu, Phường An Hải tham gia 15/25 môn trong chương trình đại hội và đạt được 35 huy chương gồm 10 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 12 huy chương đồng; đạt tổng số điểm 308; xếp hạng Tư trên tổng số 93 xã, phường tham dự Đại hội.

Về Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I năm 2026 cấp phường với sự tham gia của 8 liên quân khu dân cư và 40 thành viên, được tổ chức an toàn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân theo dõi, cổ vũ.

Hội thi của phường được Ban Chỉ đạo Hội thi thành phố biểu dương về sự đầu tư bài bản, cách sân khấu hóa ấn tượng và khả năng thu hút người dân tham gia.

Có 1 cá nhân thuộc lực lượng của ANCS của phường được lựa chọn tham gia vào đội hình Cụm thi đua số 1 dự thi cấp thành phố, cùng với các thành viên của Cụm xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn.

Cá nhân tiếp tục được tuyển chọn vào đội tuyển thành phố Đà Nẵng dự Hội thi toàn quốc vòng khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng đồng đội đạt giải B toàn đoàn.

Những thành tích nói trên thể hiện sự đầu tư, huấn luyện bài bản, công phu cho các giải đấu, hội thi; đồng thời thể hiện năng lực, năng khiếu và tài năng của cá nhân các vận động viên cũng như lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của địa phương.

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các VĐV có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT thành phố lần thứ X, năm 2026. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Ghi nhận những thành tích đó, tập thể UBND phường An Hải và cá nhân ông Hồ Thái Bình, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khu dân cư An Tân 2 đã vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác tham mưu, phục vụ và tham gia Hội thi.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT thành phố nhận giấy khen của UBND phường. Ảnh: THÀNH TRUNG

Hội nghị cũng đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 1 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026.