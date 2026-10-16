Phường An Hải khám sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật

Nhiều người cao tuổi, người khuyết tật được thăm khám, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Hoạt động khám tại nhà ưu tiên người dân từ 60 tuổi trở lên chưa được khám sức khỏe bằng bảo hiểm y tế trong năm 2026, trong đó đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi gặp khó khăn khi đi lại và người khuyết tật.

Đến nay, gần 60 trường hợp người cao tuổi và người khuyết tật được thăm khám, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Với các thiết bị y tế chuyên dụng, cán bộ, viên chức Trạm Y tế phường trực tiếp đến tận nơi để kiểm tra những chỉ số sức khỏe cơ bản cho người dân.

Nội dung thăm khám gồm: đo mạch, huyết áp; khám tổng quát các chuyên khoa (nội khoa, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng...); lấy máu xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, chức năng thận... Bên cạnh đó, nhân viên y tế tư vấn chế độ dinh dưỡng và cách phòng bệnh cho người dân.

Theo Trạm Y tế phường An Hải, việc trực tiếp đến tận nhà thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho nhân dân không đơn thuần là hoạt động chuyên môn, mà còn là hành trình đưa y tế đến gần dân hơn, đảm bảo mọi người dân đều được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Thời gian tới, Trạm Y tế phường tiếp tục phát huy vai trò của y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, nhất là các nhóm đối tượng yếu thế trong cộng đồng.