Phường An Hải đưa giải pháp số đến gần doanh nghiệp, hộ kinh doanh
Chiều 25/9, UBND phường An Hải tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số năm 2026, thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tiểu thương tham gia.
Hội nghị thông tin, hướng dẫn những quy định mới liên quan đến thuế, hóa đơn điện tử; tiếp cận các phần mềm quản lý bán hàng và giải pháp số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Nhiều nội dung về thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR, tài khoản doanh nghiệp và các sản phẩm tài chính cũng được giới thiệu, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm lựa chọn phù hợp trong quản lý, giao dịch và vận hành hoạt động kinh doanh.
Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh, tiểu thương được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng công nghệ, thực hiện các quy định về thuế và triển khai các nền tảng số tại cơ sở.
Phường An Hải hiện có 39 Tổ công nghệ số cộng đồng. Theo định hướng của địa phương, lực lượng này tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân và hộ kinh doanh tiếp cận, sử dụng các nền tảng số trong thực tế.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-an-hai-dua-giai-phap-so-den-gan-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-3353188.html