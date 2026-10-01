Phường An Hải đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong 9 tháng đầu năm

Thường trực Đảng ủy phường An Hải chủ trì hội nghị. Ảnh: THIÊN PHÚ

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường An Hải lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy phường kết nạp 122/118 đảng viên mới, đạt 103,38% chỉ tiêu năm 2026. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên và nhân dân được chú trọng; kịp thời định hướng trước các thông tin sai trái, nhất là trên mạng xã hội.

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt trên 2.200 tỷ đồng, bằng 86,06% dự toán thành phố giao và 85,89% dự toán HĐND phường giao.

Công tác quản lý đô thị, đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường được duy trì thực hiện nghiêm túc. Phường đã cấp 1242 giấy phép, hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng - đô thị; kiểm tra 529 trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ. Có 24/24 dự án xây dựng cơ bản chuyển tiếp được triển khai với tổng số vốn bố trí 74,404 tỷ đồng.

Trong đó, 9 dự án đã thi công hoàn thành, đang làm thủ tục nghiệm thu; 6 dự án đang thi công, 7 dự án đã được phê duyệt quyết toán và 2 dự án đang thực hiện mời thầu. Đến ngày 30/9, giải ngân đạt 77,385/94,604 tỷ đồng, bằng 81,79%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THIÊN PHÚ

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phường An Hải tổ chức thành công Lễ hội An Hải - An Hải Festival 2026 với các chủ đề “Sóng âm và vị giác”, “Vũ điệu pháo hoa và Hương vị biển”, góp phần đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, giải trí, dịch vụ - du lịch tại địa phương.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ cùng 1 mộ liệt sĩ tập thể chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố; trao 3.853 suất quà trị giá gần 1,8 tỷ đồng đến các đối tượng, gia đình chính sách.

Trạm Y tế phường phối hợp tổ chức khám cho 1.570/1.905 người thuộc các nhóm đối tượng, đạt 80,2% theo kế hoạch thực hiện Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí và lập Sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Về quốc phòng - an ninh, phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Lực lượng chức năng điều tra làm rõ 23/23 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, liên quan 30 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%; phát hiện, xử phạt 137,25 triệu đồng đối với 183 trường hợp vi phạm quy định về cư trú; phát hiện, bắt giữ 27 vụ, 58 đối tượng liên quan đến ma túy.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng bộ phường An Hải tập trung rà soát từng chỉ tiêu năm 2026, nhất là những chỉ tiêu còn thấp; các giải pháp tăng thu, chống thất thu, điều hành ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và phấn đấu giải ngân đạt 100% chỉ tiêu giao.

Địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Đồng thời, lãnh đạo xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, lấn chiếm vỉa hè; giải quyết những tồn tại, không để phát sinh điểm nóng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, không để xảy ra sai phạm.