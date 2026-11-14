Phường An Hải chuyển giao nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 57 cho Công an

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy và Công an phường kí bàn giao nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường.

Đồng thời, hội nghị thống nhất bàn giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung vào công tác theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 204-QĐ/TW và Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị phường.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 phường Phùng Phú Phong ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Văn phòng Đảng ủy trong thời gian đảm nhiệm vai trò Cơ quan Thường trực.

Đồng thời, ông nhấn mạnh dù công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn đã đạt một số kết quả tích cực, vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần tập trung thực hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trao quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 57 phường.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu Công an phường nhanh chóng kiện toàn đầu mối, phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ theo dõi, điều phối, đôn đốc các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; bảo đảm công tác tham mưu, thông tin, báo cáo liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn sau bàn giao. Các cơ quan, đơn vị và thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công.

Trong thời gian tới, phường tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, khắc phục các điểm nghẽn, nhất là những nhiệm vụ chậm tiến độ và nhiệm vụ do cấp trên giao; chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu dùng chung, phát triển dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, phường cần khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số dùng chung, chủ động bố trí nguồn lực, bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo đúng chỉ tiêu được giao.

Đối với các mô hình và cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số, cần rà soát, đánh giá hiệu quả thực tế để có giải pháp phát triển, nhân rộng hoặc điều chỉnh phù hợp, thiết thực, hướng về cơ sở. Văn phòng Đảng ủy tiếp tục hỗ trợ Công an phường trong giai đoạn chuyển tiếp; Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ, bảo đảm rõ đầu mối và rõ trách nhiệm thực hiện.

Việc chuyển giao nhằm kiện toàn đầu mối tham mưu, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 57 cấp phường, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.