Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 phổ biến các quy định về điều kiện an toàn PCCC trong kinh doanh, bảo quản và sử dụng gas; đồng thời phân tích những nguy cơ dẫn đến cháy, nổ như rò rỉ khí gas tại van bình, dây dẫn, thiết bị điều áp; bố trí bình gas không đúng quy định, sử dụng thiết bị không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bất cẩn trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC, xây dựng nội quy, phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ PCCC và thường xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

Quang cảnh hội nghị

Các cơ sở cũng được hướng dẫn tự kiểm tra hệ thống bình gas, van khóa, dây dẫn, thiết bị điều áp, hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; kiểm tra lối thoát nạn, đường giao thông phục vụ chữa cháy và tình trạng hoạt động của phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Một số hình ảnh từ buổi tuyên truyền: