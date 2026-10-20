Phương án di dời 228 hộ dân vùng sạt lở ở núi Một, tận thu đất đá

Ngày 20-10, UBND phường Quy Nhơn đã có báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý sạt lở núi Một, thuộc tổ dân phố 19 và 20, kết hợp cải tạo, chỉnh trang khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sạt lở xâm thực sâu vào những nền móng nhà dân trên núi Một

Theo UBND phường Quy Nhơn, khu vực núi Một rộng khoảng 68.786m², có 228 hộ dân sinh sống trên đỉnh, sườn và chân núi. Sạt lở diễn biến từ năm 2022, địa phương đã 2 lần di dời 14 hộ dân. Đáng chú ý, năm 2025, sau bão số 13 và đợt lũ lịch sử, núi Một sạt lở kéo dài 200m, đất đá cuốn sập 5 nhà dân dưới chân núi.

Núi Một có địa hình, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, sườn dốc lớn, cao khoảng 44m. Trong 228 hộ dân, có 183 hộ sống trên đỉnh, sườn núi và 45 hộ dưới chân núi.

UBND phường đề xuất phương án di dời toàn bộ hộ dân trong phạm vi nghiên cứu, đào hạ, san phẳng núi theo cao độ phù hợp với khu dân cư tiếp giáp. Tận thu đất, đá đủ điều kiện làm vật liệu san lấp các dự án trên địa bàn tỉnh. Sau đó, khu vực sẽ được đầu tư thành khu dân cư mới, mở rộng không gian đô thị Quy Nhơn.

Theo chính quyền Quy Nhơn, phương án trên nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân, khai thác khoảng 1 triệu m³ vật liệu xây dựng và chuyển đổi khu vực tiềm ẩn rủi ro thiên tai thành quỹ đất mới phục vụ phát triển đô thị.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 500 tỷ đồng, gồm 250 tỷ đồng chi phí xây dựng và 250 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, bồi thường. Dự án dự kiến tạo quỹ đất đô thị khoảng 6,88ha, với nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 850 tỷ đồng, chênh lệch 350 tỷ đồng so với tổng chi phí đầu tư.

Những nhà dân bên vùng sạt lở núi Một

Trước đó, Báo SGGP có bài viết “Chênh vênh bên miệng núi bị sạt lở”, đăng ngày 24-9-2026, phản ánh nhiều hộ dân tại tổ dân phố 19 và 20 sống thấp thỏm trong vùng nguy cơ sạt lở núi Một. Sau các đợt mưa lớn, đất đá tiếp tục tràn xuống khu dân cư, đe dọa nhà cửa và tính mạng người dân. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều căn nhà dưới chân và lưng núi bị sạt lở ăn sâu vào móng. Một số hộ đã đóng cửa, thuê nơi khác ở. Tại hẻm Tháp Đôi (tổ dân phố 20), sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, đất đá tràn vào khu dân cư mỗi khi có mưa lớn…