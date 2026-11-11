Phường An Bình: Tổ chức bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Cao Thăng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Khơi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Bình; Lưu Minh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND phường…

Đại tá Nguyễn Cao Thăng (thứ 3 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Văn Khơi (thứ 6 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Thượng tá Ngô Văn Đông và Trung tá Nguyễn Thành Trung.

Thực hiện quyết định điều động cán bộ của Quân khu 9, Thượng tá Ngô Văn Đông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Bình, được điều động giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Hộ Cơ; đồng thời, Trung tá Nguyễn Thành Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Hộ Cơ, được điều động giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Khơi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Thượng tá Ngô Văn Đông trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Trung tá Nguyễn Thành Trung trên cương vị mới nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác tuyển quân, Tết Quân - Dân, bảo đảm an ninh trật tự và công tác huấn luyện tại địa phương.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và phường An Bình chứng kiến Thượng tá Ngô Văn Đông và Trung tá Nguyễn Thành Trung ký biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Hội nghị đã thông qua và ký kết biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng CHQS phường, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được liên tục, thống nhất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Cao Thăng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Thượng tá Ngô Văn Đông đối với công tác quốc phòng, quân sự tại địa phương. Đồng thời, tin tưởng Trung tá Nguyễn Thành Trung trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và tập thể Ban CHQS phường, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới.