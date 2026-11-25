Đồng chí Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Đảng ủy phường An Bình, công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương. Phường tổ chức 14 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và sinh hoạt chính trị, tư tưởng với hơn 5.150 lượt cán bộ, đảng viên tham dự.

Nội dung, phương thức tuyên truyền từng bước đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với nền tảng số, mạng xã hội. Phong trào “Bình dân học vụ số” được gắn với nhiều mô hình thiết thực trong cộng đồng; các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm định hướng.

Địa phương cũng kiến nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm mở các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc; đồng thời, hỗ trợ giải pháp kỹ thuật, nguồn tư liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền trên nền tảng số.

Đồng chí Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thế Vinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo năm 2026 của phường An Bình. Qua khảo sát thực tế, Tổ công tác nắm bắt toàn diện những kết quả, khó khăn và kiến nghị của địa phương, từ đó làm cơ sở định hướng nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, Tổ công tác đã khảo sát thực tế một số mô hình tiêu biểu trên địa bàn phường An Bình gồm: Trồng chanh dây vàng, tổ cất nhà tình thương, khu bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, rạp che nghĩa tình, phát móc khóa tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính.