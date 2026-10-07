Phường An Bình: Diễn tập chiến đấu phòng thủ và xử lý tình huống thực binh

Đồng chí Nguyễn Văn Khơi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Bình (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho các đơn vị tham gia diễn tập.

Tham dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Mười, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Khơi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Huỳnh Tú Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Huỳnh Tất Đạt, Chủ tịch UBND phường; lãnh đạo các xã Long Phú Thuận, Long Khánh, Tân Long và phường Mỹ Ngãi.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Đại tá Phạm Văn Mười yêu cầu khung diễn tập và các lực lượng tham gia quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập; vận hành cơ chế đúng nguyên tắc, đúng trình tự, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và Ban Tổ chức diễn tập phường An Bình tham quan diễn tập.

Đại tá Phạm Văn Mười nhấn mạnh các thành phần tham gia cần bám sát tình huống giả định, xử trí linh hoạt, sát thực tế, bảo đảm sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện trong suốt quá trình diễn tập.

Thông qua diễn tập tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và Ban Tổ chức diễn tập phường An Bình tặng quà cho lực lượng thực binh.

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Sau lễ khai mạc, khung diễn tập bước vào giai đoạn I, chuyển Lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Các nội dung được triển khai gồm: Hội ý Thường trực Đảng ủy; Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển Lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện lệnh động viên cục bộ; kỳ họp chuyên đề của HĐND; các hội nghị của UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; họp các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và khối chính quyền triển khai nhiệm vụ trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Đáng chú ý, khung diễn tập tổ chức cơ động tham quan thực binh A2, xử lý tình huống đám đông chống người thi hành công vụ, phát trực tiếp (livestream) trong quá trình bảo đảm an ninh, trật tự cưỡng chế thu hồi đất phục vụ triển khai dự án, công trình.

Giai đoạn II với nội dung tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm chiến đấu phòng thủ và phê chuẩn kế hoạch cho cấp dưới.

Tiếp đó, khung diễn tập bước vào giai đoạn III, thực hành chiến đấu phòng thủ, với nội dung đánh địch tiến công hỏa lực và đánh địch tiến công vào địa bàn.

Tham quan thực binh A, đề mục Trung đội dân quân cơ động phối hợp cùng Lực lượng dân quân tại chỗ tập kích địch tạm dừng khu vực An Phước (có sử dụng đạn hơi, quả nổ và âm thanh tạo giả).

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.