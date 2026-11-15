Phường An Bình: Đẩy mạnh số hóa và tạo lập dữ liệu hồ sơ đảng viên

Đồng chí Huỳnh Tú Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Bình chủ trì cuộc họp số hóa và tạo lập dữ liệu hồ sơ đảng viên.

Thực hiện Kế hoạch số 95 ngày 20-7-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc triển khai số hóa và tạo lập dữ liệu hồ sơ đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Bình đã nhanh chóng cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm toàn Đảng bộ phường.

Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là chuyển đổi phương thức quản lý hồ sơ truyền thống sang hồ sơ điện tử và dữ liệu số. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu giấy tờ, mà còn nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản, tra cứu và khai thác thông tin đảng viên, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Đảng bộ phường An Bình quản lý hơn 1.000 đảng viên sinh hoạt tại 6 đảng bộ và 41 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Tú Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Bình, cho biết: “Khi bắt tay vào thực hiện, chúng tôi xác định 2 yếu tố then chốt là cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự.

Đảng ủy đã tập trung huy động lực lượng cán bộ đang công tác tại các cơ quan tham mưu giúp việc vừa đảm bảo yêu cầu về chính trị nội bộ, vừa thành thạo công nghệ thông tin để triển khai thuận lợi. Đảng ủy phường đã cơ bản hoàn thành số hóa hơn 1.000 hồ sơ và cập nhật lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, đạt 100%”.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã đề ra lộ trình chi tiết. Cụ thể, giai đoạn từ ngày 1-11 đến 31-12-2026 tập trung số hóa toàn bộ hồ sơ đảng viên, kiểm tra chất lượng, ký số và cập nhật hoàn thành dữ liệu lên hệ thống.

Ban Xây dựng Đảng đóng vai trò cơ quan Thường trực, trực tiếp hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng rà soát, kiểm kê, chỉnh lý, chuẩn hóa dữ liệu; đồng thời, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy phường và Ban Tổ chức Tỉnh ủy vào ngày 24 hằng tháng.

Đặc biệt, toàn bộ hồ sơ đảng viên điện tử được quản lý và khai thác tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin mạng.

Các thiết bị tham gia số hóa được quản lý tập trung, bố trí chuyên biệt và không kết nối Internet hoặc mạng công cộng trong suốt quá trình xử lý dữ liệu; được kiểm tra kỹ lưỡng để loại bỏ nguy cơ mã độc hay rò rỉ thông tin. Dữ liệu phát sinh lưu trữ trong phạm vi quản lý của Đảng ủy phường, có cơ chế sao lưu định kỳ.

Việc truy cập, khai thác thực hiện theo phân quyền nghiêm ngặt; tuyệt đối nghiêm cấm hành vi sao chép, chia sẻ hoặc sử dụng hồ sơ điện tử trái thẩm quyền, sai mục đích.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đang tích cực quán triệt sâu rộng, phối hợp chặt chẽ trong việc đối chiếu, xác nhận thông tin đảng viên và chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ.

Đối với những hồ sơ còn thiếu sót hoặc sai lệch, các đơn vị khẩn trương tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên giải quyết kịp thời.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, việc số hóa hồ sơ đảng viên tại phường An Bình không chỉ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, mà còn là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong chuyển đổi số chung của toàn tỉnh.