THÊM ĐIỂM TỰA VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Sau nhiều năm làm thuê nhiều việc, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Văn Bé Tám, ở Khu phố 1, phường An Bình, vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuổi ngày càng cao, sức lao động hạn chế khiến việc tìm một hướng phát triển kinh tế ổn định trở thành mong muốn lớn của gia đình.

Phường An Bình phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà, chia sẻ khó khăn với hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 4 năm trước, từ số tiền tích lũy cùng nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế do Chi hội Cựu chiến binh Khu phố 1 quản lý, ông Tám đầu tư nuôi dê giống.

Lúc ban đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm, ông vừa làm vừa học hỏi, kiên trì chăm sóc đàn vật nuôi. Qua thời gian, việc chăn nuôi phát huy hiệu quả, tạo nguồn thu nhập giúp gia đình cải thiện dần cuộc sống.

Từ đầu năm 2026 đến nay, gia đình ông chính thức thoát cận nghèo. Kết quả này có được từ sự hỗ trợ nguồn vốn ban đầu, quá trình tích lũy kinh nghiệm và nỗ lực lao động của chính gia đình.

Ông Nguyễn Văn Bé Tám chia sẻ: “Nếu không có sự hỗ trợ của Hội, với tuổi tác ngày càng cao và sức lao động có hạn, tôi khó có thể tự mình phát triển kinh tế. Nay đã vượt qua khó khăn, tôi sẽ tiếp tục cố gắng tìm hướng làm ăn phù hợp để vươn lên, đồng thời mong muốn nhường lại cơ hội hỗ trợ cho những hội viên còn khó khăn”.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, sự chung tay của địa phương và các nhà hảo tâm còn giúp nhiều gia đình có điều kiện cải thiện nhà ở. Với chị Lê Thị Nương, ở khu phố An Lợi, căn nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng là niềm mong đợi suốt nhiều năm của gia đình chị Nương.

Chị có 3 con nhỏ, cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm thuê không ổn định của người chồng trong khi thu nhập của chồng chỉ đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu. Trước đây, vợ chồng chị phải sống nhờ nhà mẹ, việc dành dụm để xây dựng căn nhà riêng gần như vượt quá khả năng.

Chị Lê Thị Nương chia sẻ: “Vợ chồng tôi luôn mơ ước có căn nhà riêng như nhiều gia đình khác. Nay được địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ nhà ở, gia đình rất vui mừng. Có nhà ổn định, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, dành dụm để cải thiện cuộc sống”.

Căn nhà mới với vách tôn, sàn gỗ, chưa có nhiều vật dụng giá trị, nhưng đã giúp gia đình chị có nơi ở ổn định. Mái ấm ấy không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm động lực để vợ chồng chị tính chuyện làm ăn, chăm lo cho các con.

Niềm vui có nhà mới cũng hiện rõ trên gương mặt chị Nguyễn Thị Ngọc Hương ngụ phường An Bình. Gia đình chị Hương sống bằng việc làm mướn, ở trong căn nhà cũ xuống cấp, dột nát, thường xuyên bị ngập khi nước lên. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, gia đình chị có được căn nhà mới, ổn định chỗ ở.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hương chia sẻ: “Trước đây, căn nhà cũ đã xuống cấp, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, nhưng hoàn cảnh khó khăn tôi không có tiền cất lại nhà. Được chính quyền địa phương, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình rất vui mừng vì đã có nơi ở ổn định, không còn phải lo lắng mỗi khi mưa gió lớn”.

KẾT NỐI NGUỒN LỰC, HƯỚNG ĐẾN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Những câu chuyện trên cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc kết nối các nguồn lực xã hội trong chăm lo đời sống người dân. Tại phường An Bình, công tác hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai bằng nhiều hình thức, từ xây dựng nhà ở, trao quà đến hỗ trợ vốn và kết nối sinh kế.

Ông Nguyễn Văn Bé Tám, ngụ khu phố 1, phường An Bình, chăm sóc đàn dê, phát triển kinh tế gia đình.

Theo đó, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Bình phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức bàn giao 16 căn nhà Đại đoàn kết và trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Mỗi căn nhà được trao góp phần giúp người dân có nơi ở an toàn hơn, giảm bớt gánh nặng về nhà ở. Với bà Trần Thị Bế, ngụ Khu phố 1, phường An Bình, căn nhà mới đã mang lại niềm vui lớn sau thời gian dài phải sống trong căn nhà cũ, xuống cấp.

Bà Bế chia sẻ: “Có nhà mới, tôi mừng lắm! Gia đình tôi cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi có được chỗ ở ổn định sau nhiều năm mong đợi”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã vận động xây dựng 27 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo phường An Bình và đơn vị tài trợ trao Quyết định bàn giao nhà cho bà Trần Thị Bế, khu phố 1, phường An Bình.

Bên cạnh đó, địa phương còn kết nối các nhà hảo tâm trong và ngoài phường để trao quà, hỗ trợ tiền mặt, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân. Những nguồn lực xã hội hóa đã bổ sung thiết thực cho công tác an sinh, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện cải thiện nơi ở và ổn định cuộc sống.

Những căn nhà mới, phần quà nghĩa tình hay nguồn vốn hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, để giảm nghèo thực chất, việc hỗ trợ cần gắn với tạo sinh kế, việc làm và điều kiện phát triển kinh tế lâu dài cho từng hộ gia đình.

Theo đồng chí Lê Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường An Bình, thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế.

Trong đó, chú trọng nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội phục vụ mục đích giảm nghèo, sản xuất, kinh doanh; nguồn hỗ trợ của tỉnh từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quỹ Vì người nghèo của phường.

Cùng với hỗ trợ vốn, phường tăng cường tuyên truyền, theo dõi hoàn cảnh từng hộ để có giải pháp phù hợp; hướng dẫn người dân tìm kiếm việc làm tại các công ty, định hướng cho những gia đình có lao động trẻ tham gia chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Địa phương cũng định hướng nhân rộng các mô hình tự quản, tương trợ cộng đồng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng những mô hình lao động tập thể, tổ bốc xếp, tổ tự quản giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó, tạo việc làm tại chỗ, góp phần mang lại thu nhập cho những lao động không có đất sản xuất.

Một trong những nhiệm vụ được phường An Bình quan tâm là nâng cao chất lượng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm. Việc khảo sát, thẩm định được thực hiện chặt chẽ, phối hợp với các khu phố, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình và căn cứ chuẩn nghèo đa chiều.

Trên cơ sở đánh giá những thiếu hụt về thu nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản, địa phương xây dựng lộ trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của từng hộ.

Năm 2026, phường An Bình giảm được 28 hộ nghèo, đạt 155% so với kế hoạch tỉnh giao. Hiện địa phương còn khoảng 60 hộ nghèo và đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo.