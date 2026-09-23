Phường An Biên (Hải Phòng): Ra mắt các mô hình thực hiện Đề án 'Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật'

Thực hiện Đề án “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật”, UBND phường An Biên đã ra mắt 2 mô hình: “Chính quyền phục vụ - Nhân dân hài lòng” và “Tổ tư vấn pháp luật lưu động”.

Trong đó, mô hình “Chính quyền phục vụ - Nhân dân hài lòng” nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và TP về xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh chuyển đổi số, kết hợp cải cách hành chính với xây dựng văn hóa công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ “Kỷ cương - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Tận tâm - Thân thiện”.

Cùng với đó, mô hình “Tổ tư vấn pháp luật lưu động” nhằm đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân tại địa bàn dân cư; kịp thời giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc, tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của Nhân dân; giảm thiểu tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đơn thư kéo dài; góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của phường.

Phường An Biên khởi động các mô hình thực hiện Đề án "Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật". (ảnh Nguyên An)

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch nhân rộng mô hình “Tổ dân phố không ma túy”; phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”. Đây là bước đi cụ thể hóa quyết tâm chính trị của phường nhằm đưa pháp luật thực sự đi vào đời sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương và văn minh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hữu Đại đề nghị Ban Chỉ đạo các mô hình khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy chế làm việc rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Đối với mô hình “Chính quyền phục vụ - Nhân dân hài lòng”, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Công an phường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự, các Tổ dân phố đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; quyết tâm triển khai nhân rộng và duy trì bền vững các “Tổ dân phố không ma túy”, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Phường An Biên phát động hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”. (ảnh Nguyên An)

Phát huy tối đa vai trò của “Tổ tư vấn pháp luật lưu động”; đổi mới đa dạng hình thức tuyên truyền, tăng cường tư vấn, trợ giúp pháp lý tới tận các Tổ dân phố, giúp người dân dễ dàng tiếp cận pháp luật và giúp giải quyết kịp thời các vướng mắc, mâu thuẫn nảy sinh ngay tại địa bàn dân cư.

Phó Chủ tịch phường đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, giám sát việc thực hiện các mô hình.