Phước Trà thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

Lãnh đạo xã Phước Trà trao quyết định công nhận mô hình "Khu dân cư chuyển đổi số tiêu biểu" tại thôn Sông Trà. Ảnh: N.ĐOAN

Từ các mô hình điểm

Đến giữa tháng 10/2026, xã Phước Trà đã phát động xây dựng 5 mô hình điểm về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư nhằm thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Đáng chú ý, 3 trường học trên địa bàn xã đều ra mắt mô hình “Lớp học thông minh” năm học 2026 - 2027. Đây là kết quả cụ thể trong triển khai chuyển đổi số giáo dục, góp phần từng bước hình thành môi trường dạy và học hiện đại, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ giáo viên và khả năng tiếp cận tri thức số của học sinh.

Thầy Nguyễn Văn Tú, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kpa - Kơlơng (xã Phước Trà) chia sẻ, việc đưa mô hình vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục và chuyển đổi số của trường sau sắp xếp.

Nhà trường sẽ chú trọng bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xây dựng bài giảng điện tử, học liệu số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy; đồng thời quản lý, khai thác hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư.

Lấy người dân làm trung tâm chuyển đổi số, UBND xã Phước Trà xây dựng mô hình “Khu dân cư chuyển đổi số tiêu biểu” tại thôn Sông Trà. Đưa ra các nhiệm vụ, tiêu chí cụ thể, UBND xã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với Ban nhân dân thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng tập trung tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, các tiện ích số thiết yếu và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin.

Mô hình bước đầu tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, kỹ năng và thói quen sử dụng công nghệ số khi người dân ngày càng chủ động tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và tiện ích số phục vụ đời sống. Cụ thể, có 85% hộ gia đình sử dụng thanh toán điện tử; cả 32 hộ kinh doanh của thôn đã được hướng dẫn sử dụng mã QR để thanh toán; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến tại Sông Trà đạt 100%...

Để duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, theo Trưởng thôn Sông Trà Phạm Thị Tuyết Linh, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số.

Ở khối chính quyền, Văn phòng HĐND - UBND xã Phước Trà tham mưu UBND xã xây dựng mô hình “Cơ quan số”.

Theo ông Vũ Văn Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Phước Trà, mục tiêu của mô hình là từng bước hình thành môi trường làm việc số, giảm giấy tờ và thao tác tổng hợp thủ công, khai thác dữ liệu phục vụ lãnh đạo, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”. “Văn phòng theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ, 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội… để tham mưu, phục vụ chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo, điều hành”, ông Tuấn cho biết.

Trưởng thôn Sông Trà Phạm Thị Tuyết Linh hướng dẫn người dân cài đặt Mini App Chính quyền điện tử xã Phước Trà, Mini App thôn Sông Trà. Ảnh: N.ĐOAN

Xác định nhiệm vụ trọng tâm

Đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Phước Trà giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 vừa được HĐND xã thông qua đã xác định 75 hạng mục trọng tâm theo các nhóm nhiệm vụ để làm cơ sở định hướng xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm. Về nguồn lực thực hiện, địa phương dự kiến bố trí khoảng 2 tỷ đồng/năm.

Ở năm 2026, Phước Trà rà soát, thiết lập dữ liệu đầu kỳ, chuẩn hóa hạ tầng và tổ chức triển khai các mô hình điểm; xây dựng kế hoạch, kiểm kê hệ thống, triển khai “Bình dân học vụ số”, hoàn thiện hồ sơ cấp độ an toàn thông tin...

Với đặc thù của địa phương miền núi có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 76% dân số, Phước Trà định hướng chuyển đổi số phải bắt đầu từ những việc gần dân, dễ hiểu, dễ làm và có lợi ích cụ thể. Người dân phải thấy được sử dụng công nghệ số giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, thuận tiện hơn khi giải quyết thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin và thực hiện các giao dịch trong cuộc sống hằng ngày.

Xã phấn đấu đến năm 2030 có 80% hộ dân có tài khoản thanh toán điện tử; trên 80% người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID; 100% thôn ứng dụng nền tảng số trong quản lý cộng đồng, thông tin, tuyên truyền.

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Trà, trong 9 tháng của năm 2026, đã tổ chức 27 lớp tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã để nâng cao kỹ năng “số hóa”, áp dụng vào các công việc cụ thể.

Đặc biệt, việc thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các nền tảng số đã góp phần thay đổi cách tiếp nhận, xử lý, điều hành công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đạt 100% và tỷ lệ giải quyết đúng, trước hạn đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt cao; các chỉ số đánh giá trên hệ thống điều hành IOC của thành phố từng bước được cải thiện rõ nét...

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Trà Hoàng Văn Hùng thông tin, tỷ lệ đảng viên đủ điều kiện cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chuyển đổi số đạt 65%. Việc số hóa hồ sơ đảng viên đã hoàn thành phê duyệt dự toán, đang hợp đồng với đơn vị thực hiện, bảo đảm tiến độ triển khai theo kế hoạch…

“Những kết quả đạt được cho thấy chuyển đổi số đã từng bước gắn với công việc hằng ngày của địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức rằng, hiệu quả chuyển đổi số phải được thể hiện ở khả năng sử dụng thực tế của cán bộ, đảng viên, sự thuận tiện của người dân và chất lượng giải quyết công việc. Vì vậy, cùng với đầu tư thiết bị, địa phương tiếp tục chú trọng hướng dẫn kỹ năng, hỗ trợ người sử dụng và nâng cao trách nhiệm trong xử lý hồ sơ trên môi trường số”, ông Hùng nói.