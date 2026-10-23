Phước Trà quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Xã Phước Trà tổ chức chợ phiên kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương thúc đẩy giao thương hàng hóa trên địa bàn. Ảnh: N.ĐOAN

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Trà, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt sớm so với kế hoạch năm như: tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; xóa nhà tạm...

Đến nay, hầu hết các định hướng, chủ trương lớn của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã được cụ thể hóa và tổ chức triển khai trên thực tế, nhất là các định hướng về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng, phát triển giáo dục, chuyển đổi số…

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Phước Trà đã hoàn thành việc nghiệm thu, bàn giao, giải ngân 42/42 nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch năm 2026, với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng (đạt 120% nghị quyết).

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phước Trà, đằng sau mỗi ngôi nhà được bàn giao là sự yên tâm của một gia đình, điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, chăm lo sản xuất và có thêm động lực vươn lên. Với địa phương, đó cũng là minh chứng cụ thể của sự đồng hành giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Từ thực tiễn công tác của địa phương, ông Nam chia sẻ, cấp ủy càng sát cơ sở thì càng nắm đúng vấn đề; phân công càng rõ thì sự phối hợp càng thuận lợi; kiểm tra càng thường xuyên thì những chậm trễ, thiếu sót sẽ có điều kiện được chấn chỉnh kịp thời. Sự đồng thuận của nhân dân được bồi đắp qua cách cán bộ lắng nghe, giải quyết công việc và thực hiện những điều đã cam kết.

“Trong quý IV/2026, Đảng ủy xã Phước Trà tiếp tục tập trung rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và kết quả cần đạt, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện quy hoạch và kế hoạch đầu tư; nâng cao hiệu quả chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội và chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão”, ông Nam nói.