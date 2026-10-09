Phước Trà cần chú trọng các nhiệm vụ đột phá để tăng trưởng kinh tế

Sáng 9-10, Đảng ủy xã Phước Trà, TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 12 nhằm tổng kết công tác chỉ đạo, lãnh đạo quý III và triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV năm 2026. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đảng ủy xã Phước Trà, TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 12.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Trà Nguyễn Văn Nam cho biết, trong 3 tháng qua, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị hoạt động ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được triển khai đồng bộ.

Thời gian còn lại của quý IV không nhiều, khối lượng công việc rất lớn, áp lực giải ngân cuối năm ngày càng cao, thời tiết mưa bão diễn biến phức tạp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là không thể triển khai công việc theo cách thông thường mà phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn và bám sát tiến độ hơn.

Theo báo cáo, xã đạt 13/47 chỉ tiêu, tiếp tục duy trì 13 chỉ tiêu đã đạt và tập trung hoàn thành thêm 3 chỉ tiêu. Xã triển khai các chính sách đối với 108 hộ nghèo, 180 hộ cận nghèo và thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực; tỷ lệ giải ngân đạt 63,92%. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn chuyển nguồn còn hơn 22 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 12 tỷ đồng, đạt 55,13%. Đối với nguồn vốn năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 9,97% số vốn được phân bổ...

Bí thư Đảng ủy xã Phước Trà Nguyễn Văn Nam phát biểu khai mạc.

Xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát từng dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; xác định khối lượng, mốc giải ngân và trách nhiệm cơ quan chủ trì; ưu tiên dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở, hạ tầng thiết yếu và nội dung đã đủ điều kiện thanh toán. Tập trung hoàn thành công trình khắc phục sạt lở khu dân cư Nà Nổ, thủy lợi Trà Nhan, các công trình trường học, thể thao và các dự án chuyển tiếp; hoàn thiện hồ sơ các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đẩy nhanh lập Quy hoạch chung xã Phước Trà, kế hoạch đầu tư công năm 2027 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Thái Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, xã Phước Trà còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành, thậm chí khó hoàn thành vào cuối năm 2026. Vì vậy, Đảng ủy xã cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể để khắc phục những chỉ tiêu còn thấp.

Đồng chí Phan Thái Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kết luận chỉ đạo.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Đảng bộ xã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng các nguồn vốn chuyển tiếp, vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, xã cần nghiên cứu, lựa chọn các mô hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, như du lịch sinh thái, phát triển cây dược liệu, chăn nuôi và sản phẩm OCOP, trên cơ sở khai thác lợi thế về khí hậu, đất đai và hạ tầng giao thông...