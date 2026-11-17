Ông Đỗ Hoài Xoan - Chủ tịch UBND xã Phước Thành báo cáo tại buổi làm việc.

Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Hoài Xoan – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết, địa phương có diện tích tự nhiên 28.665ha, gồm 4 thôn với 1.088 hộ, 4.449 nhân khẩu; trong đó, hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Gié - Triêng (Bhnong). Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 201 tỷ đồng, bằng 153,26% kế hoạch. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 hơn 60,39 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến ngày 11-11 đạt 54,05 tỷ đồng, tương đương 89,5% kế hoạch. Đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng vốn thực hiện hơn 40,9 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 26,1 tỷ đồng, đạt 63,75%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,3%.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phước Thành vẫn đối mặt với nhiều khó khăn đặc thù của địa bàn miền núi. Địa hình đồi núi dốc, chia cắt mạnh khiến việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông gặp nhiều trở ngại. Một số tuyến đường ĐH2, ĐH5 thi công chậm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Tình trạng lõm sóng viễn thông, Internet tại một số khu dân cư thuộc thôn Phước Long, Phước Kim cũng ảnh hưởng đến liên lạc và triển khai chuyển đổi số. Đáng chú ý, địa phương hiện có 152/194 cán bộ, công chức, viên chức theo biên chế được giao, thiếu 42 người; riêng Trạm Y tế xã thiếu 13 viên chức. Công tác giảm nghèo tiếp tục là thách thức lớn khi tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022-2025 là 25,83%, hộ cận nghèo 26,56%. Theo kết quả rà soát sơ bộ chuẩn nghèo giai đoạn 2027-2030, tỷ lệ hộ nghèo lên đến 48,07%.

Trước thực tế trên, xã Phước Thành kiến nghị thành phố ưu tiên nguồn lực nâng cấp các tuyến đường ĐH1, ĐH2, ĐH5; đầu tư khu làm việc tập trung gắn với nhà ở công vụ; bổ sung địa phương vào đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu đặc hữu. Đồng thời, đề nghị đầu tư trạm phát sóng BTS tại thôn Phước Long, bổ sung nhân lực, trang thiết bị y tế, phương tiện thu gom rác thải, xe cứu thương và hơn 2 tỷ đồng kinh phí chi trả trợ cấp xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chủ động phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Thành trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn đặc thù của địa bàn miền núi, nhất là hạn chế về giao thông, điện, viễn thông và nguồn nhân lực. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương rà soát các dự án đầu tư công, nhất là các công trình thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Các vấn đề liên quan đến phát triển vùng trồng dược liệu, lâm nghiệp và hoàn thiện hạ tầng viễn thông, xóa vùng lõm sóng cần được quan tâm xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho lãnh đạo xã Phước Thành.

Đối với công tác quy hoạch và an sinh, địa phương cần chủ động rà soát, đề xuất phương án đầu tư khu xử lý rác thải, hệ thống nước sạch sinh hoạt, nghĩa trang nhân dân; ưu tiên hoàn thành những hạng mục thiết yếu trước Tết Nguyên đán, góp phần ổn định đời sống người dân. Nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị cho giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền xã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bố trí trụ sở làm việc, trung tâm phục vụ hành chính công và các điểm sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không gián đoạn việc phục vụ người dân.