Phước Long ra quân xây dựng 28 tuyến đường giao thông

Đó là mục tiêu được UBND xã Phước Long đề ra tại Lễ phát động ra quân thực hiện Đề án xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, ngày 7/10.

Thực trạng giao thông trên địa bàn hiện nay, nhiều tuyến đường, cầu bê tông xuống cấp; hầu hết công trình được xây dựng từ 10-15 năm trước, qua thời gian sử dụng đã hư hỏng; một số tuyến lộ đất đen chưa được cứng hoá do thiếu vốn. Theo đó, địa phương phát động ra quân nhằm huy động các nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ đi lại và sản xuất của người dân.

Ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã Phước Long, phát động ra quân xây dựng giao thông nông thôn.

Để cụ thể hoá Đề án của tỉnh, lãnh đạo UBND xã Phước Long đề nghị các ban, ngành, MTTQ và các ấp khẩn trương triển khai kế hoạch, bảo đảm giao thông thông suốt, kết nối đồng bộ theo nguyên tắc “đường đến đâu, cầu đến đó”. Do nhu cầu đầu tư lớn, nguồn lực có hạn, xã tập trung vốn cho các tuyến đủ điều kiện và những tuyến thực sự bức xúc.

Ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã, cho biết, địa phương xác định đây là cơ hội nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại. UBND xã giao cơ quan chuyên môn khảo sát, rà soát quy hoạch, hiện trạng và điều kiện thực hiện từng tuyến để tham mưu thứ tự ưu tiên, bảo đảm kết nối khu dân cư, vùng sản xuất với các trục giao thông chính.

Chủ tịch UBND xã Phước Long cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hướng dẫn người dân hoàn thiện nền đường đúng yêu cầu kỹ thuật; không chạy theo khối lượng mà xem nhẹ chất lượng, không đầu tư dàn trải, thiếu kết nối. Mỗi tuyến phải rõ người phụ trách, tiến độ và trách nhiệm giải quyết vướng mắc.

Tại lễ phát động, trưởng ấp của 12 ấp trên địa bàn xã ký cam kết thực hiện hiệu quả Đề án.

Lãnh đạo xã Phước Long thực hiện nghi thức khởi công nâng cấp tuyến đường Hai Niệm, ấp Phước Hậu, dài hơn 300 m, ngang 2 m.

Địa phương xác định, người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể tham gia thực hiện, giám sát đầu tư. Ông Phan Hồng Minh, ấp Phước Hậu, chia sẻ: "Tuyến đường ngang nhà tôi được xây dựng từ năm 2012, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc địa phương phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn, với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", tôi rất đồng thuận, sẵn sàng hiến đất, ủng hộ ngày công lao động để công trình sớm hoàn thành”.

Tuyến đường xuống cấp trên địa bàn xã sẽ được nâng cấp trong giai đoạn 2026-2030.

Được biết, từ đầu năm đến nay, xã Phước Long đã vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân trong, ngoài xã xây mới 12 cây cầu bê tông, dặm vá 4 tuyến đường xuống cấp, dài hơn 2 km, tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng.

“Phước Long đang hướng tới mục tiêu phát triển thành phường. Bước phát triển ấy cần được chuẩn bị bằng những thay đổi cụ thể, trong đó có hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân”, ông Nguyễn Tấn Thức cho biết thêm.

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG CỦA XÃ PHƯỚC LONG

Giai đoạn 2026-2027: Cứng hoá bê tông 100% các tuyến đường đã có nền đất đen hoàn chỉnh; hoàn thành đắp nền đất đen và hệ thống cống ngang đường đối với 26 tuyến.

Giai đoạn 2028-2030: Nâng cấp 33 tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, ngập nước, dài khoảng 41,7 km, kinh phí khoảng 52,4 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng 15 tuyến kết nối liên xã, kết nối đường tỉnh, dài khoảng 34,3 km, kinh phí khoảng 44,7 tỷ đồng.

Địa phương phấn đấu cứng hoá bê tông 100% các tuyến đường đã đắp nền đất đen ở giai đoạn 1, bảo đảm đến năm 2030, 100% khóm, ấp có đường giao thông nông thôn bằng bê tông thông suốt.