Phước Long hỗ trợ nhà ở cho 106 người có công với cách mạng

Thiết thực phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sáng 4/11, UBND xã Phước Long tổ chức lễ khởi công chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2026-2028.

Lễ khởi công hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại xã Phước Long.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh, chăm lo nhà ở cho người có công không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Long Trần Anh Khiêm đề nghị đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Ông Trần Anh Khiêm đề nghị các cá nhân được Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ xây dựng, sửa chữa và chất lượng từng căn nhà theo tiêu chí “4 cứng”.

Uỷ ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội và chi bộ, ban nhân dân các ấp tích cực vận động nguồn lực xã hội, hỗ trợ ngày công, tăng cường giám sát thi công, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng công trình.

Lãnh đạo UBND xã Phước Long và đại diện các ấp thực hiện nghi thức khởi công chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Thay mặt các ấp có hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, đồng chí Bùi Út Bế, Bí thư Chi bộ ấp Phước Mỹ, quyết tâm bám sát tiến độ, theo dõi chất lượng thi công; phấn đấu hoàn thành, bàn giao các căn nhà trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, giúp các gia đình sớm ổn định nơi ở, vui Xuân đón Tết trong mái ấm mới.

Chủ tịch UBND xã Phước Long Nguyễn Tấn Thức (bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND xã Trần Anh Khiêm thăm hỏi, chia sẻ niềm vui với gia đình ông Võ Văn Chiến, ấp Phước Mỹ (con liệt sĩ), sắp được hỗ trợ nhà ở khang trang.