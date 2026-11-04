Phước Long hỗ trợ nhà ở cho 106 người có công với cách mạng
Giai đoạn 2026-2028, xã Phước Long dự kiến hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 106 căn nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Riêng năm 2026, địa phương triển khai 32 căn, với mức hỗ trợ xây mới 80 triệu đồng/căn, sửa chữa 40 triệu đồng/căn.
Thiết thực phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sáng 4/11, UBND xã Phước Long tổ chức lễ khởi công chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2026-2028.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh, chăm lo nhà ở cho người có công không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Ông Trần Anh Khiêm đề nghị các cá nhân được Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ xây dựng, sửa chữa và chất lượng từng căn nhà theo tiêu chí “4 cứng”.
Uỷ ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội và chi bộ, ban nhân dân các ấp tích cực vận động nguồn lực xã hội, hỗ trợ ngày công, tăng cường giám sát thi công, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng công trình.
Thay mặt các ấp có hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, đồng chí Bùi Út Bế, Bí thư Chi bộ ấp Phước Mỹ, quyết tâm bám sát tiến độ, theo dõi chất lượng thi công; phấn đấu hoàn thành, bàn giao các căn nhà trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, giúp các gia đình sớm ổn định nơi ở, vui Xuân đón Tết trong mái ấm mới.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phuoc-long-ho-tro-nha-o-cho-106-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-a133891.html