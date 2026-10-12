Phước Chánh tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Quang cảnh buổi làm việc.

Ưu tiên tháo gỡ khó khăn, đầu tư các công trình thiết yếu

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Phước Chánh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực KT-XH, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh. Công tác đầu tư xây dựng, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố hệ thống chính trị được tập trung triển khai, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đáng chú ý, đến ngày 8-10, xã đã giải ngân hơn 29,6 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 93,37% kế hoạch năm. Cả 8/8 dự án khởi công mới cơ bản bảo đảm tiến độ, dự kiến nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong năm 2026. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại 9 dự án có thu hồi đất, với tổng diện tích hơn 157.463m² và trên 200 hộ dân bị ảnh hưởng, cơ bản hoàn thành. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,85%, kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Phước Chánh kiến nghị thành phố tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy và chính sách cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Địa phương đề nghị sớm có chủ trương để kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu; xem xét điều chỉnh biên chế dự kiến giao cho cấp xã từ 53 lên 56 người; hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch chuyên viên chính đối với cán bộ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Xã cũng kiến nghị ban hành hướng dẫn thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã; làm rõ thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã. Đồng thời, đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các khu tái định cư, khu giãn dân.

Về hạ tầng, địa phương đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Chánh và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Phước Chánh trong năm 2027. Xã cũng kiến nghị khảo sát, đề xuất đầu tư khu văn hóa, thể thao và bảo tồn văn hóa cấp xã nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Bhnong (dân tộc Gié - Triêng), đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030; sớm triển khai dự án xử lý mái taluy thường xuyên sạt lở, đá xanh nguyên khối lăn trên tuyến ĐH1, chiều dài khoảng 1km. Theo địa phương, việc đầu tư công trình trong năm 2027 sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến kết nối xã Phước Chánh và xã Phước Thành…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời đề nghị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Phước Chánh đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Địa phương cần quan tâm hỗ trợ các hộ gia đình, hợp tác xã nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, chủ động tìm đầu ra cho nông sản; vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo sinh kế bền vững, góp phần giảm nghèo. Đối với những kiến nghị của địa phương, lãnh đạo thành phố ghi nhận và giao cho các sở, ngành xem xét, giải quyết; nội dung nào vượt thẩm quyền thì tham mưu lãnh đạo thành phố xử lý.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ cơ sở

Trước buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng dự sinh hoạt Chi bộ thôn Nước Non, xã Phước Chánh. Đây là hoạt động thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công phụ trách đảng bộ tham dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Chi bộ thôn Nước Non hiện có 44 đảng viên, trong đó 40 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị. Trong tháng 9, chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời quan tâm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong công tác phát triển Đảng, chi bộ đã gửi hồ sơ lý lịch đến Đảng ủy xã xem xét và kết nạp được 2 đảng viên mới.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Chi bộ thôn Nước Non cơ bản bám sát hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến trao đổi tâm huyết của đảng viên về công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH và đời sống nhân dân tại địa phương. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chú trọng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với những vấn đề thực tiễn tại khu dân cư như phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo sức khỏe nhân dân…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác tặng quà cho cán bộ và nhân dân xã Phước Chánh.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đến thăm, động viên các hộ dân tham gia mô hình nuôi hươu lấy nhung, tìm hiểu tình hình triển khai và định hướng phát triển mô hình gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân xã Phước Chánh. Mô hình nuôi hươu lấy nhung tại xã Phước Chánh hiện có khoảng 20 hộ tham gia, được hỗ trợ con giống và xây dựng chuồng trại từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Qua thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá nuôi hươu lấy nhung là hướng phát triển kinh tế có tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm nguồn thu cho người dân. Tuy nhiên, mô hình cần được theo dõi, đánh giá sau thời gian triển khai, nhất là khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, công tác thú y và phòng, chống dịch bệnh trước khi xem xét nhân rộng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chủ động chăm sóc đàn hươu đúng quy trình kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.