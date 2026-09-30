Phước An phát huy lợi thế cửa ngõ sân bay, trung tâm cảng biển

Một góc cảng Phước An - trung tâm logistics mới của thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Huy Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước An, thành phố Đồng Nai.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế khác biệt

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ một số điểm chính về tiềm năng, thế mạnh của Phước An, nhất là địa bàn cửa ngõ sân bay Long Thành, trung tâm cảng biển của thành phố Đồng Nai?

Đồng chí Đỗ Huy Khánh: Phước An được đánh giá là một trong những xã trọng điểm của thành phố Đồng Nai. Xã có diện tích hơn 170km², dân số khoảng 52 nghìn người, nếu tính cả người nhập cư là hơn 87 nghìn người.

Xã Phước An nằm ở phía nam thành phố Đồng Nai, phía đông giáp xã Long Phước, Phước Thái, thành phố Đồng Nai, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh; phía tây giáp Khu công nghiệp Nhơn Trạch; phía bắc giáp phường Nhơn Trạch và phía nam giáp xã Đại Phước.

Trên địa bàn xã có hàng loạt công trình, dự án trọng điểm quốc gia và của thành phố Đồng Nai, kết nối giao thông quan trọng như: Cảng Phước An, đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đường 25C...

Đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, đoạn qua địa bàn xã Phước An. Tuyến đường cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến kể từ 0 giờ ngày 1/10. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Hiện nay, xã Phước An có 4 khu công nghiệp tập trung và khu công nghiệp Phước An (đang hoàn chỉnh thủ tục và thu hút đầu tư), tổng diện tích 1.184ha, thu hút 306 dự án đang hoạt động và đầu tư xây dựng. Các khu công nghiệp đang giải quyết việc làm cho hơn 46 nghìn lao động.

Có thể khẳng định, địa bàn xã thuận lợi trong kết nối giao thông, cửa ngõ vào sân bay Long Thành, có nhiều cầu, đường kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh và khu công nghiệp lớn. Cùng với đó, xã có cảng Phước An kết nối logistics. Với thế mạnh trên, tiềm năng phát triển của Phước An rất lớn, dư địa đất đai còn nhiều, dân số đông.

Xã Phước An là nơi được thành phố Đồng Nai quy hoạch thực hiện các dự án lớn về thương mại, dịch vụ, logistics. Đây là điều rất đáng mừng, điều kiện để xã Phước An bứt phá phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Huy Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước An động viên người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường 25C kết nối sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phóng viên: Với tiềm năng, lợi thế như đồng chí vừa nêu trên, vậy sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phước An xác định những ưu tiên, đột phá nào thực hiện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện?

Đồng chí Đỗ Huy Khánh: Có thể khẳng định, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay bộ máy tại địa phương vận hành trơn tru.

Để thực hiện các đột phá phải dựa trên quy hoạch tổng thể của thành phố, xã Phước An phải có tầm nhìn xa và chuyển đổi sang phát triển dựa trên tiềm năng lớn về logistics, thương mại, dịch vụ và phát huy thế mạnh nằm cửa ngõ sân bay Long Thành và cảng Phước An.

Với địa bàn giao thông rất thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, Phước An phải phát huy được điểm đến của nhà đầu tư, người dân từ khắp mọi miền đất nước đến sinh sống.

Để thu hút người dân đến sinh sống, xã xác định phải có các dịch vụ để đáp ứng về nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, phát triển theo hướng thông minh, xanh.

Một dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng trên địa bàn xã Phước An, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chúng tôi xác định thu hút, đưa các ngành mũi nhọn về công nghiệp công nghệ cao, theo hướng thông minh, xanh; hạn chế phát triển công nghiệp nặng.

Trước đây, vùng này phát triển nông thôn mới, hôm nay thì phải thay đổi phát triển theo hướng đô thị theo hướng thương mại, dịch vụ và du lịch. Để thực hiện được điều này, chúng ta phải đầu tư về kết cấu hạ tầng. Thời gian tới Phước An phải hình thành được ngành thương mại, du lịch với trung tâm mua sắm lớn, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ đi kèm.

Khi sân bay Long Thành vào hoạt động cuối năm nay và cảng Phước An đã khai thác, đang dần sôi động, địa bàn xã Phước An trở thành điểm vận chuyển, lưu trữ hàng hóa.

Đây là điểm mấu chốt mà cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hướng đến. Tất nhiên, để làm tốt điều này cần quy hoạch tổng thể của thành phố giúp địa phương tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế.

Đường vào khu vực cảng Phước An. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Con người là nhân tố quyết định hàng đầu

Phóng viên: Thường trực Thành ủy nhiều lần nhấn mạnh, Trung ương rất quan tâm, dành cho Đồng Nai nhiều cơ chế, chính sách và tầm nhìn phát triển dài hạn, điển hình là Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị. Vậy, Đảng bộ xã Phước An đã cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố như thế nào?

Đồng chí Đỗ Huy Khánh: Cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương là điều kiện cần và đủ để thành phố Đồng Nai cũng như xã Phước An phát triển nhanh, bền vững. Địa phương xác định điều quan trọng nhất vẫn là con người, từ tập thể Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và cả hệ thống chính trị phải quyết liệt hành động và mang lại hiệu quả đo đếm được bằng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Có nghĩa từ nghị quyết chúng ta phải cụ thể hóa tại địa phương mình, tạo ra động lực để phát triển. Đơn cử Phước An chúng tôi cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy bằng nghị quyết phù hợp thực tiễn địa phương của Đảng ủy xã để chỉ đạo cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thực hiện.

Lãnh đạo xã Phước An kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng một dự án trọng điểm trên địa bàn. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Như tôi đã nói, quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ. Tất cả mọi thứ không thể thay thế được con người, cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vấn đề đặt ra lựa chọn cán bộ phù hợp bố trí để mang lại hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo ra động lực phát triển địa phương, đóng góp vào tăng trưởng hai con số, thu ngân sách cho thành phố.

Phóng viên: Ngoài sự nỗ lực của địa phương, để Phước An khai thác hết thế mạnh, phát triển nhanh bền vững, đồng chí có kiến nghị gì với lãnh đạo thành phố?

Đồng chí Đỗ Huy Khánh: Để Phước An phát triển vượt bậc, chúng tôi cần sự quan tâm nhiều hơn của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành trong ưu tiên cho các địa phương được xác định trọng điểm.

Bởi lẽ, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng ở những xã trọng điểm công việc rất lớn. Tôi muốn nói ở các xã, phường như Phước An, Nhơn Trạch, Đại Phước... công trình trọng điểm rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ, nhiều cán bộ làm việc rất vất vả, kể cả ngoài giờ, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ.

Cầu Phước An đang được xây dựng kết nối xã Phước An và phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Do vậy, tôi nghĩ chúng ta phải quan tâm về con người, sau khi ổn định bộ máy, chúng tôi mong muốn tăng Phó Chủ tịch, phòng, ban theo hướng dẫn của Chính phủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.

Khi dự án trên địa bàn triển khai nhiều thì bộ phận hành chính công cũng nhiều, đơn thư khiếu nại cũng phát sinh nên tôi mong tăng biên chế cho các xã trọng điểm. Vì những xã này có vai trò quan trọng trong thu ngân sách, động lực tăng trưởng kinh tế hai con số, thúc đẩy phát triển liên xã, phường.

Chúng tôi rất đồng tình việc áp dụng đánh giá KPI, điều này rất quan trọng, vì phải đánh giá bằng năng lực thực chất là động lực để những cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhiệt huyết cống hiến sẽ có nhiều cơ hội phát triển, được ghi nhận. Ngược lại, những trường hợp đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thay thế để lựa chọn những người khác xứng đáng hơn vào bộ máy.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phóng viên: Là cán bộ được điều động từ Sở Giáo dục và Đào tạo về địa phương, đồng chí có trăn trở gì sau hơn 1 năm nhận nhiệm vụ đứng đầu Đảng bộ xã?

Đồng chí Đỗ Huy Khánh: Khi được các đồng chí lãnh đạo Thành ủy tin tưởng, điều động tôi về xã Phước An giữ chức Bí thư Đảng ủy xã cũng trăn trở, bởi vì thực chất trước đây tôi làm trong ngành giáo dục, đưa về địa phương, lại một xã trọng điểm.

Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định niềm tin của lãnh đạo cấp trên vào mình, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không phải hoàn thành xuất sắc, nhưng với vai trò người đứng đầu Đảng bộ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết hệ thống chính trị trở thành ưu tiên hàng đầu, luôn thực hiện phương châm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Một tuyến đường khang trang, hiện đại trên địa bàn xã Phước An, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Điều mong muốn nhất của tôi khi về nhận nhiệm vụ là xã Phước An phải phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và niềm tin mà lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố gửi gắm và điều quan trọng nhất đời sống vật chất, tinh thần nhân dân phải được nâng lên.

Trong quá trình làm việc, chỉ đạo xây dựng từ một con đường, hay đến công trình nào đó phải có tầm nhìn không phải 10 năm, mà phải 50 năm và lâu hơn nữa, không để lại dở dang gì cho thế hệ sau phải gánh chịu. Tôi trăn trở nhất là việc xã Phước An phải bứt phá phát triển mạnh mẽ hơn nữa với thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà ít nơi nào ở Đồng Nai đang sở hữu.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!