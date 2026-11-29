Diễn ra từ ngày 12 đến 30/11 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm tương tác “Một bát thương” thu hút sự quan tâm của công chúng. Thông qua các chất liệu thủ công truyền thống như đất sét Bát Tràng, lụa tơ tằm, tre và giấy bồi, không gian trưng bày kể lại những câu chuyện về phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời gợi mở sự quan tâm, sẻ chia và suy ngẫm của cộng đồng về một vấn đề xã hội còn nhiều khoảng lặng.