Phùng Thiệu Phong tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim bị 'đắp chiếu' suốt 5 năm

Sau thời gian chờ đợi, bộ phim điện ảnh Thử Thách do Phùng Thiệu Phong, Trần Vũ Tư và Lý Mộng đóng chính đã chính thức ấn định ngày ra rạp. Tác phẩm dự kiến phát hành tại Trung Quốc vào ngày 21/11/2026, đồng thời công bố trailer mang tên “Mở cửa gặp quỷ” và poster “Dòm ngó qua gương”, hé lộ câu chuyện tình cảm đầy bí ẩn cùng những màn đấu trí căng thẳng giữa ba nhân vật.

Phim do Hầu Tiêu Dao đạo diễn, Lục Dương và Vương Hồng Vệ đảm nhận vai trò giám chế. Bên cạnh ba diễn viên chính, tác phẩm còn có sự tham gia của Quách Nguyệt, Xa Hiểu, Chu Dã Mang và Dương Dật. Đáng chú ý, dự án đã khai máy từ tháng 10/2021 tại Thượng Hải, nhưng phải mất nhiều năm mới chính thức công bố lịch phát hành. Việc bộ phim chuẩn bị ra rạp sau khoảng 5 năm kể từ ngày khởi quay vì thế cũng thu hút sự chú ý của khán giả.

Phùng Thiệu Phong tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim 'đắp chiếu' 5 năm.

Trong Thử Thách, Phùng Thiệu Phong vào vai Đinh Bá Dương, một nghệ sĩ piano trẻ tuổi, có vẻ ngoài lịch lãm và cuộc sống tưởng như đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nhân vật này lại bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm khi bạn gái Vạn Ảnh (Lý Mộng) bất ngờ mất tích. Đau khổ vì chuyện tình cảm, anh tìm đến rượu và tình cờ gặp Mã Nhã (Trần Vũ Tư), một nữ nhân viên phục vụ.

Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng phát triển. Mã Nhã chuyển đến sống trong căn biệt thự trên núi của Đinh Bá Dương, nhưng cuộc sống chung không diễn ra êm đềm như cô tưởng tượng. Những âm thanh kỳ lạ xuất hiện giữa đêm, tiếng gõ vọng ra từ đường ống nước, chiếc máy đếm nhịp bất ngờ tự phát ra âm thanh cùng một chiếc chìa khóa bí ẩn liên tục đẩy cô vào trạng thái bất an.

Càng tìm hiểu, Mã Nhã càng nhận ra căn biệt thự đang che giấu những bí mật liên quan đến sự biến mất của Vạn Ảnh. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng là một cuộc tình mới lại tồn tại những toan tính và màn thử lòng nguy hiểm. Theo phần giới thiệu được công bố, Vạn Ảnh đã chủ động dàn dựng sự mất tích nhằm kiểm chứng tình cảm của bạn trai. Tuy nhiên, trò chơi vốn được tạo ra để thử thách tình yêu dần vượt khỏi tầm kiểm soát, kéo cả ba người vào một vòng xoáy nghi kỵ và tổn thương.

Poster “Dòm ngó qua gương”.

Vai diễn lần này cũng đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý của Phùng Thiệu Phong trên màn ảnh. Thay vì hình tượng nam nhân vật lịch lãm, si tình quen thuộc, anh đảm nhận một Đinh Bá Dương có nhiều lớp tính cách, vẻ ngoài dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng và những lựa chọn khó đoán. Nhân vật đứng giữa hai người phụ nữ, trở thành tâm điểm của mối quan hệ tay ba đầy căng thẳng.

Trailer “Mở cửa gặp quỷ” tập trung vào bầu không khí u ám trong căn biệt thự, với những căn phòng vắng người, ánh đèn chập chờn và các bóng hình xuất hiện bất thường. Trong khi đó, poster “Dòm ngó qua gương” gây chú ý với hình ảnh một bàn tay xuất hiện phía sau lớp kính phủ đầy hơi nước, dùng ngón tay viết lên mặt gương dòng chữ còn dang dở. Chi tiết này gợi cảm giác có người đang âm thầm quan sát, đồng thời đặt ra câu hỏi về danh tính và mục đích của kẻ đứng sau những hiện tượng kỳ lạ.

Không chỉ khai thác yếu tố kinh dị, Thử Thách còn đặt trọng tâm vào sự hoài nghi, lòng chiếm hữu và khủng hoảng niềm tin trong tình yêu. Căn biệt thự khép kín trở thành không gian để những bí mật dần lộ diện, nơi ranh giới giữa người thử lòng và người bị thử thách ngày càng trở nên mong manh.

Những năm gần đây tên tuổi Phùng Thiệu Phong có dấu hiệu giảm nhiệt.

Với sự kết hợp của Phùng Thiệu Phong, Trần Vũ Tư và Lý Mộng, bộ phim được kỳ vọng tạo sức hút nhờ câu chuyện tâm lý nhiều nút thắt cùng màu sắc giật gân. Thử Thám dự kiến ra rạp tại Trung Quốc từ ngày 21/11/2026.