Phung phí cơ hội, U23 Việt Nam chia điểm trong trận ra quân ASIAD 2026

Với mục tiêu giành trọn 3 điểm, HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng đội hình giàu kinh nghiệm, trong đó có nhiều cầu thủ từng giành HCĐ U23 châu Á 2026 như Quốc Việt, Thanh Nhàn, Lê Phát, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Lý Đức hay thủ môn Cao Văn Bình.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam

Thi đấu dưới cơn mưa lớn, U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo sức ép. Ngay phút thứ 4, Thanh Nhàn thoát xuống bên cánh rồi trả bóng thuận lợi để Quốc Cường dứt điểm, nhưng bóng đi vọt xà. Chỉ 4 phút sau, Lê Phát liên tiếp đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang khung thành U23 Kuwait.

Sức ép của U23 Việt Nam tiếp tục được duy trì. Phút 28, Thanh Nhàn dứt điểm ở góc hẹp nhưng cột dọc một lần nữa cứu thua cho đối thủ.

Ở chiều ngược lại, U23 Kuwait cũng có những pha phản công nguy hiểm. Cao Văn Bình chơi tập trung, nổi bật là pha cản phá cú sút trong thế đối mặt của Alqaisi Talal ở phút 39. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận và liên tục tìm kiếm bàn mở tỷ số. Phút 53, Quốc Việt có pha xử lý không tốt nhưng vô tình tạo cơ hội cho Lê Phát. Tuy nhiên, tiền đạo này lại dứt điểm vọt xà từ khoảng cách chỉ hơn 5m.

Nhằm tăng sức tấn công, HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt đưa Ngọc Mỹ và Lê Văn Thuận vào sân ở phút 62.

U23 Việt Nam chỉ giành 1 điểm trước U23 Kuwait

Nhưng khi U23 Việt Nam đang gây sức ép, U23 Kuwait bất ngờ có bàn thắng ở phút 79. Từ quả đá phạt, Omar Al Matar bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại Cao Văn Bình.

U23 Việt Nam nhanh chóng đáp trả. Chỉ 3 phút sau, Văn Thuận tạt bóng chính xác để Ngọc Mỹ đánh đầu tung lưới U23 Kuwait, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối, U23 Việt Nam tiếp tục dồn lên tìm bàn thắng quyết định nhưng không thành công.

Chung cuộc, hai đội hòa 1-1. Đây là kết quả đáng tiếc với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khi họ tạo ra nhiều cơ hội và có tới 4 lần đưa bóng trúng khung gỗ.

Với 1 điểm trong ngày ra quân, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng D. Ở lượt trận thứ hai ngày 19.9, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối đầu U23 Philippines.