Phùng Nguyên khuyến học, khuyến tài

Diện mạo khang trang của xã Phùng Nguyên – nền tảng để địa phương đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Xã Phùng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Sơn Vi, Phùng Nguyên, Tứ Xã. Trong không gian phát triển mới, việc kết nối, quy tụ các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” càng trở nên cần thiết. Sự ra đời của Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên đã góp phần kết nối cấp ủy, chính quyền với nhà trường, gia đình và xã hội, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của những người con quê hương đang sinh sống, làm việc ở nhiều nơi.

Sau một năm vận động và đi vào hoạt động, Quỹ đã phát huy hiệu quả bằng những việc làm cụ thể. Trong đợt tuyên dương đầu năm học vừa qua, Quỹ trích hơn 213 triệu đồng trao thưởng, khích lệ cho 257 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng với biểu dương học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, Quỹ dành sự quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, cận nghèo. Những suất học bổng, phần thưởng là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vượt khó, vươn lên trong học tập.

Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài xã Phùng Nguyên vinh danh 2 tiến sĩ là con em quê hương.

Song song với công tác khuyến học, hoạt động khuyến tài được triển khai, ghi nhận nhiều kết quả trong học tập, rèn luyện và phát triển năng khiếu. Năm nay, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên vinh danh, khen thưởng 16 học sinh xuất sắc đạt giải cao tại Đại hội Thể dục Thể thao và Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

Quỹ cũng tôn vinh các thầy cô giáo tiêu biểu, những người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh. Sự kết hợp giữa khuyến học và khuyến tài góp phần tạo động lực thi đua, thúc đẩy phong trào “dạy tốt, học tốt” trong các nhà trường trên địa bàn.

Từ phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa qua nhiều thế hệ, tinh thần hiếu học đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Phùng Nguyên. Truyền thống đó tiếp thêm động lực để nhiều thế hệ con em địa phương nỗ lực học tập, trưởng thành và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Khi thành đạt, nhiều người con xa quê tiếp tục hướng về quê hương, chung tay xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài. Đây không chỉ là sự đóng góp cho công tác khuyến học mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, là niềm tin yêu gửi gắm vào thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vàng tự hào cho quê hương.

Thông qua Thư ngỏ phát động ngày 19/9/2026 của đồng chí Dương Hoàng Phúc- Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người con Phùng Nguyên đã tiếp tục đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng, nâng tổng nguồn Quỹ tích lũy lên gần 3,5 tỷ đồng.

Hội đồng quản lý Quỹ tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp.

Để Quỹ tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng chí Dương Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, nhấn mạnh việc thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được đóng góp.

Cùng với đó, các nhà trường, gia đình cần tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực và những tài năng trẻ có khả năng đóng góp cho quê hương, để nguồn lực của Quỹ được sử dụng đúng đối tượng, phát huy hiệu quả lâu dài.

“Chúng tôi mong muốn mỗi người con Phùng Nguyên, dù đang ở đâu, làm việc trong lĩnh vực nào, khi có điều kiện hãy cùng hướng về quê hương, cùng góp một phần công sức xây dựng Quỹ. Mỗi tấm lòng dành cho Quỹ hôm nay sẽ có thể trở thành một cơ hội học tập, một động lực vươn lên, một ước mơ được tiếp sức cho một học sinh, một sinh viên của quê hương”- Chủ tịch UBND xã Dương Hoàng Phúc cho biết.

Một năm chưa phải chặng đường dài, nhưng những kết quả bước đầu đã cho thấy hiệu quả hoạt động của Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên. Sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người con quê hương đang tạo thêm nguồn lực để phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển, góp phần xây dựng Phùng Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.